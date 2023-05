Des centaines de chaînes TNT en direct et gratuitement depuis n’importe quel appareil grâce à ce site

Nous vous montrons un nouveau site Web avec lequel vous pouvez regarder des centaines de chaînes TNT gratuitement et en direct depuis votre mobile, tablette ou Smart TV.

Avec TVGuia.es, vous pouvez regarder gratuitement des centaines de chaînes de télévision en direct

De temps en temps, de nouvelles applications et de nouveaux services apparaissent pour regarder la télévision en ligne. Nous avons déjà parlé de plateformes telles que Photocall TV, iTeleFlix ou les célèbres chaînes TNT, et cette fois nous allons découvrir une autre proposition qui propose des centaines de chaînes TNT gratuitement, en direct et en ligne.

Il s’agit de TVGuia.es, une page Web qui offre non seulement la possibilité de consulter le guide de télévision des principales chaînes nationales, mais permet également de les visionner gratuitement via le navigateur et depuis n’importe quel appareil ayant accès à Internet.

Comment utiliser TVGuia pour regarder les chaînes de la TNT gratuitement et en direct

En accédant au site TVGuia, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la programmation des principales chaînes. Horaires, programmes, types de contenus… De cette façon, vous pouvez voir à quelle heure sont diffusés vos séries, films ou programmes préférés.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est dans la rubrique « TV en ligne » disponible sur le web. En y accédant, nous verrons une liste avec toutes les chaînes qui peuvent être vues en direct sur le Web, en direct ou à la demande grâce à la programmation de chacune des émissions.

Puisque TVGuia n’héberge pas la retransmission des chaînes, mais les unifie simplement et les relie aux retransmissions officielles de chaque chaîne, c’est une plateforme 100% légale et sécurisée.

D’autre part, il convient de mentionner que TVGuia.es n’a pas d’application mobile, mais accède simplement au site Web de la plateforme pour accéder aux émissions. De cette façon, il est possible de regarder les chaînes depuis n’importe quel appareil tant qu’il dispose d’un accès Internet et d’un navigateur Web installé.

Chaînes disponibles sur TVGuia

Concernant les chaînes disponibles sur TVGuia, la plateforme propose des diffusions des chaînes de la TNT, des chaînes régionales, du câble et des chaînes sportives. Ici, nous les listons tous:

Chaînes TNT : La1, La2, Antena3, Cuatro, Telecinco, LaSexta, Paramount, Divinity, DKISS, TEN, BeMad, MEGA, DMAX, Energy, FDF, Atresseries, Neox, Nova, Trece, Boing, Clan, Disney Channel, Teledeporte, GOL Play, Real Madrid TV, BOM Cinema, El Toro TV

Chaînes régionales : Telemadrid, La Otra, 8 Madrid, TV3, 8TV, Verdi Classics, SX3 33, Esport3, Barça TV, Betevé, Á Punt, 8 Mediterráneo, Canal Sur, Andalucía TV, TVG, TVG2, ETB1, ETB2, TV Canaria , CMMedia, IB3, Aragón TV, La 7 RM, Canal Extremadura, TPA, CyL7, La8

Chaînes câblées : Decasa, Canal Cocina, Buen Viaje, Escapa TV, National Geographic, Nat.Geo. Wild, Odisea, Discovery Channel, Historia, AMC Crime, AMC Break, FOX, AXN, AXN Movies, Calle 13, Syfy, Dark, Warner TV, SELEKT, EnFamilia, Cosmo, MTV, Comedy Central, Sundance, XTRM, Canal Hollywood, TCM, NOUS SOMMES, AMC, #0, M+ Esxtrenos, M+ Premieres 2, M+Action, M+Comedy, M+Drama, M+Classics, M+Cine Ñ, M+ Fest, M+Series, M+Series2

Chaînes sportives : M+Deportes, M+Golf, M+LaLiga, M+LaLiga2, M+LaLiga3, M+LaLiga4, M+LaLiga Camp, M+LaLiga Camp1, M+LaLiga Camp2, M+LaLiga Camp3, M+ SuperCopa, LaLigaTV, LaLiga TV 2, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga2, DAZN F1, DAZN 1, DAZN 2, DAZN MotoGP, DAZN Premier, Copa del Rey, #Vamos, Toros TV, Eurosport 1, Eurosport 2, Sports extrêmes, Garage TV, UBEAT

