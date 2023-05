Les applications Twitter tierces représentaient historiquement 17% de tous les engagements, selon un ancien dirigeant

En janvier, Twitter a pris la décision de supprimer les clients tiers dans le cadre des modifications apportées à son API. À la lumière de ces changements, Texas Monthly a publié cette semaine un nouveau profil détaillé sur Tapbots, la société basée au Texas derrière Tweetbot et maintenant Ivory pour Mastodon.

Dans le profil, l’ancien chef de produit de Twitter pour la plate-forme de développement, Amir Shevat, a révélé une statistique qui met davantage en évidence la myopie potentielle de la décision de Twitter de couper les applications tierces comme Tweetbot et Twitterrific…

Selon Shevat, les applications tierces comme Tweetbot et Twitterrific représentaient historiquement 17 % de tous les engagements sur Twitter. Dans le cadre de son rôle, avant que Musk n’acquière la société, Shevat était chargé de s’assurer que des développeurs comme Tapbots et The Iconfactory disposaient des outils Twitter nécessaires pour continuer à créer leurs clients tiers.

Amir Shevat, ancien chef de produit de Twitter pour la plate-forme de développement, qui vit à Round Rock, était chargé de s’assurer que les outils fournis par Twitter aux développeurs de logiciels indépendants utilisant la plate-forme répondaient à leurs besoins. Il a déclaré qu’environ 17% de l’engagement sur Twitter, historiquement, se faisait par le biais d’applications tierces, qui ont joué un rôle essentiel dans la définition de l’identité de Twitter.

L’histoire comprend un certain nombre de commentaires des cofondateurs de Tapbots, Paul Haddad et Mark Jardine, sur l’impact des changements de Twitter sur leur entreprise, leur vie personnelle, etc.

Depuis la fermeture de Tweetbot, Tapbots s’est concentré sur Mastodon. Il a rapidement publié une première version de son excellent client Ivory for Mastodon pour iPhone et iPad. Juste cette semaine, il a également étendu Ivory au Mac.

La décision est arrivée sans explication, menaçant du jour au lendemain les moyens de subsistance de petits développeurs indépendants tels que Haddad et Jardine et marquant la fin d’un écosystème technologique de bricolage en dehors de la Silicon Valley. « Il y avait certainement beaucoup d’anxiété », a récemment raconté Haddad. « Finalement, c’était un peu comme un soulagement. Nous pouvons sortir du manège de ce que Musk va faire de fou aujourd’hui. Jardine a déclaré avoir reçu des commentaires positifs sur le lancement initial d’Ivory, qui, admet-il, a été publié sans toutes les fonctionnalités qu’il souhaitait inclure. Les utilisateurs étant enthousiasmés par son travail sont édifiants, a-t-il déclaré. Mais ce n’est pas tout à fait ce qui le motive. « Sans [Ivory], nous n’avons rien à faire », a déclaré Jardine. « Il y a beaucoup de pression dessus. »

Craig Hockenberry de The Iconfactory, la société derrière Twitterrific, a ajouté :

« C’est juste une manœuvre de merde sur [Twitter’s] partie. Ce qui me dérange le plus, c’est simplement le manque de respect qu’ils nous ont montré et, en gros, à tous les autres membres de l’écosystème des développeurs.

Le profil complet vaut la peine d’être lu et est disponible sur le site Web du Texas Monthly.

Le fait que des applications tierces telles que Tweetbot représentaient près de 20 % de tous les engagements sur Twitter montre à quel point il était incroyablement myope pour Elon Musk de couper ces applications.

Les personnes qui utilisaient des applications comme Tweetbot et Twitterrific étaient aussi presque toujours des utilisateurs expérimentés, comme le souligne John Gruber sur Daring Fireball. Ces utilisateurs ont généré une quantité démesurée de contenu pour les utilisateurs de Twitter. Le contenu que les personnes utilisant l’application officielle de Twitter pourraient ensuite consommer et interagir avec – avec des publicités.

Je ne pense pas que quiconque prétende nécessairement que Twitter aurait dû continuer à autoriser l’utilisation gratuite de son API par Tweetbot et Twitterrific. Mais clairement, la situation aurait pu être mieux gérée et une vraie solution aurait pu être mise en place. Au lieu de cela, Twitter a coupé les applications sans avertissement préalable.

Un jour, Twitter pourrait très bien décider d’inverser son cours et d’autoriser à nouveau les applications tierces. Mais à ce stade, il est probable que la plupart des développeurs n’accepteront pas cette offre sur Twitter. Ils ont déjà été brûlés par Musk une fois et des services comme Mastodon et Bluesky prennent déjà un élan surprenant.

