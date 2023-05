Utilisez-vous Gmail ? Cette application créée par un ancien ingénieur Apple est parfaite pour vous

MimeStream est une nouvelle application de messagerie créée par un ancien ingénieur d’Apple fatigué de l’expérience Gmail de base.

L’interface de MimeStream, l’alternative à Gmail créée par un ancien ingénieur d’Apple

De plus en plus de personnes décident d’abandonner l’application de messagerie par défaut sur leurs appareils et misent sur des applications alternatives plus complètes ou qui offrent une meilleure expérience utilisateur. Neil Jhaveri, un ancien ingénieur d’Apple qui a travaillé avec la firme de Cupertino pendant plus de sept ans à la tête de l’équipe en charge du développement de l’application Mail, a décidé il y a quelques mois de se lancer dans la création de sa propre alternative à l’application Gmail, destinée à convaincre tous ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits de l’expérience originale offerte par le client de messagerie Google.

Ainsi est né Mimestream, un nouveau client de messagerie qui promet d’aller plus loin dans l’expérience Gmail. Après quelques années de développement et de phase bêta, il est maintenant disponible en téléchargement.

L’une des meilleures expériences de messagerie, actuellement disponible uniquement sur macOS

Selon son créateur, Mimestream combine les fonctionnalités avancées de Gmail avec la puissance de MacOS, la plate-forme pour laquelle Mimestream est exclusivement disponible.

Contrairement aux autres clients de messagerie, Mimestream utilise l’API Gmail pour offrir des performances beaucoup plus rapides. Parmi ses fonctions, il est possible de trouver une grande variété d’options pour l’organisation de la boîte de réception, la gestion de plusieurs comptes, la prise en charge des modèles, Markdown, la synchronisation des signatures et un grand nombre d’options d’intégration avec les fonctions natives de macOS.

Pour l’instant, Mimestream n’est pas prévu pour atteindre d’autres plateformes. Comme alternatives intéressantes, nous pouvons trouver des applications comme Spark, pour beaucoup la meilleure application de messagerie disponible sur la plupart des plateformes.

Mimestream peut être téléchargé gratuitement sur le site Web du projet. Il existe un essai gratuit de 14 jours, mais pour continuer à utiliser le service, vous devez payer des frais de 49,99 $ par an ou 4,99 $ par mois. Actuellement, les frais annuels sont abaissés à 29,99 $ par année.

