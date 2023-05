WhatsApp travaille déjà sur l’une de ses meilleures nouvelles : vous pouvez partager votre écran dans les appels vidéo

Bientôt, vous pourrez partager le contenu de votre écran dans les appels vidéo WhatsApp.

L’interface de la nouvelle fonction de partage d’écran lors des appels vidéo WhatsApp

On sait déjà quelle sera la prochaine grande nouveauté des appels vidéo WhatsApp : comme nous avons pu le découvrir grâce à WABetaInfo, l’application de messagerie la plus utilisée au monde se prépare à l’arrivée d’une fonction qui permettra aux utilisateurs de partager le contenu de l’écran avec d’autres personnes.

C’est une fonction que nous avons déjà vue sur d’autres plateformes, et qui est très utile pour faire des présentations ou simplement pour montrer au reste des participants à l’appel vidéo le contenu qui s’affiche sur notre écran. Comme révélé en examinant l’une des dernières versions de l’application, l’option de partage d’écran sera très prochainement disponible sur WhatsApp.

Pour le moment, l’option de partage d’écran dans WhatsApp est apparue dans la version 2.23.11.19 de WhatsApp Beta, bien que pour l’instant elle ne soit pas visible pour les utilisateurs. Cependant, après avoir modifié le code de l’application pour activer cette fonction, il a été possible de voir l’interface de l’option de partage de contenu.

Ainsi, on sait qu’une fois disponible, l’option sera représentée par l’icône d’un smartphone et une flèche dans la barre d’outils d’appel vidéo qui apparaît en bas de l’interface. En appuyant dessus, WhatsApp demandera l’autorisation de diffuser du contenu, et l’utilisateur pourra commencer à diffuser s’il accepte l’avis.

Lorsque la diffusion est terminée, l’utilisateur peut arrêter d’envoyer du contenu. Pendant ce temps, le reste des gens verra tout ce qui se passe sur l’écran de la personne qui partage.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une fonctionnalité extrêmement utile dans certaines situations, et elle sera bien accueillie par la plupart des personnes qui utilisent les appels vidéo WhatsApp. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise décide de publier la mise à jour qui apporte cette fonction à tous les utilisateurs de l’application.

