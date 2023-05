Ce pantalon intelligent vous permet de savoir si votre braguette est baissée

Cela vous est sûrement arrivé à un moment donné et il vous a fallu beaucoup de temps pour vous en rendre compte.

Ce pantalon intelligent peut vous sauver la vie

Aujourd’hui, la technologie et les vêtements n’ont pas encore trouvé de point de collision où ils peuvent vraiment se sentir à l’aise l’un avec l’autre. Bien que la technologie ait rendu les vêtements plus accessibles, comme c’est le cas avec les sites Web pour acheter des vêtements, la vérité est que les vêtements intelligents ne se trouvent généralement pas dans la rue. Peut-être que là où cette empreinte est la plus visible, c’est dans les accessoires. Or, en pleine effervescence technologique où l’on voit des inventions aussi farfelues que des ordinateurs champignons, on tombe sur une invention tout aussi drôle et curieuse : un pantalon qui vous alerte si vous avez votre braguette baissée.

Oui, vous avez bien lu. Ce pantalon a un capteur qui vous permettra de savoir si votre braguette est baissée. Ainsi, vous éviterez ces moments de tension où vous réalisez des heures plus tard que votre sous-vêtement était bien visible.

Le prototype des gilets de sauvetage

Ainsi, le développeur, Guy Dupont, qui s’adonne à faire ce genre de chose comme passe-temps dans la chaleur de sa maison, a collé un capteur à la braguette d’un pantalon et l’a ensuite collé à un aimant qui va vers le fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’appareil envoie des alertes au téléphone mobile si nous n’avons pas notre vol.

Si vous me connaissez, vous savez que l’une de mes choses préférées à faire est d’accélérer les idées de produits de mes amis. L’un d’eux demandait « Un pantalon qui détecte quand votre braguette est baissée trop longtemps et vous envoie une notification ». Actuellement à la recherche d’investisseurs. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG – Guy Dupont (@gvy_dvpont) 23 mai 2023

La vidéo est assez claire quand il s’agit de montrer son fonctionnement. En gros, vous pouvez voir dans un petit clip de sept secondes comment un homme ouvre sa braguette puis pointe son téléphone, où il reçoit la notification que sa braguette est baissée. La vérité est que ce n’est pas vraiment un appareil complètement utile, cela aurait été intéressant si le téléphone portable n’avait pas été nécessaire pour cela, mais plutôt que le pantalon lui-même vous avertirait au moyen d’un type de vibration ou quelque chose de similaire. Bien qu’il s’agisse après tout d’une application créée par un utilisateur à la maison.

En fait, cela se voit très clairement dans la puce même que le twitter « Guy Dupont » a utilisée pour son pantalon. Après tout, c’est un petit prototype qui n’a reçu absolument aucun financement. Quelque chose qui se voit dans la puce qu’il utilise, qui est assez simple et qui est attachée aux vêtements de manière très expérimentale.

Il y a un autre point qu’il est également intéressant de prendre en compte. Ce pantalon ne peut pas être lavé, car lors du nettoyage de la machine à laver, le capteur se cassera ou se détachera sûrement. Après tout, cette technologie utilise une série de circuits et de colle qui pourraient être frits à l’intérieur de notre fidèle machine à laver. D’un autre côté, l’appareil devra être chargé à un moment donné, mais ce n’est pas quelque chose qu’ils ont vraiment expliqué.

Ce sont les grandes raisons pour lesquelles les vêtements intelligents n’ont pas décollé comme d’autres secteurs. Après tout, les gens veulent qu’ils résistent à plusieurs lavages et qu’ils fonctionnent de la meilleure façon possible. Cependant, ce n’est pas viable de le mélanger avec l’électronique nécessaire pour cela.



