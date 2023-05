Qu’est-ce que PAI et à quoi sert-il dans les montres et bracelets intelligents

Nous vous disons ce qu’est PAI et ce que cela indique sur votre bracelet d’activité ou votre montre intelligente de Xiaomi, Amazfit et d’autres marques du groupe chinois.

Le PAI n’est qu’une des fonctions sportives des bracelets et montres Xiaomi.

Nous allons expliquer ce qu’est PAI, l’indicateur de santé qui apparaît sur les montres intelligentes et les bracelets d’activité de Xiaomi et d’autres marques de l’entreprise. Il est possible que vous ne soyez pas trop clair avec cette métrique et que vous vouliez en savoir plus sur son fonctionnement. Bien sûr, les informations contenues dans ce guide vous permettront également de tirer le meilleur parti du côté sportif de votre appareil. Voyons ce que le PAI inclut et comment comprendre les données qu’il renvoie.

Que indique PAI sur les appareils Xiaomi ?

PAI, qui indique Personal Activity Intelligence, en français Personal Activity Intelligence, est une fonction des appareils sportifs de Xiaomi, Amazfit et du reste des marques du groupe.

L’objectif de PAI est de comprendre et de mesurer l’activité physique d’une personne, en fournissant une mesure quantitative basée sur un algorithme mathématique.

Xiaomi a présenté certaines des meilleures montres connectées du marché. Tous incluent ce type de mesure qui est calculé automatiquement à l’aide d’une combinaison de données personnelles et de mesures d’activité physique. Ces données comprennent des informations telles que la fréquence cardiaque, la durée et l’intensité de l’exercice, entre autres.

L’algorithme PAI met toutes ces informations en ordre et les convertit en un nombre, qui représente le niveau d’activité physique réalisé par l’utilisateur. De cette manière, les appareils Xiaomi offrent aux utilisateurs un moyen simple, rapide et compréhensible d’évaluer leur activité physique et de déterminer s’ils atteignent les objectifs établis pour maintenir un mode de vie sain.

Comment PAI est calculé sur les appareils Xiaomi

Il est évident que le principal avantage du PAI réside dans la combinaison de différents aspects de l’activité physique en une seule valeur, ce qui simplifie le suivi. Au lieu de se concentrer sur des mesures individuelles, telles que le nombre de pas ou les calories brûlées, le PAI adopte une vue holistique de tous les exercices et mouvements.

De plus, le PAI prend en compte d’autres données personnelles de la personne, telles que l’âge, le sexe et les seuils de fréquence cardiaque. Cela permet de personnaliser le score et de l’adapter aux besoins individuels et aux caractéristiques de chaque personne.

Dans cet esprit, comment cette valeur est-elle exactement calculée ? Eh bien, voici quelques-uns des éléments que votre appareil peut prendre en compte lors du calcul du PAI :

données hebdomadaires. L’application enregistre et collecte des informations sur vos activités physiques, telles que la durée, l’intensité et la fréquence cardiaque, pendant une période de 7 jours.

Évaluation de la santé cardiovasculaire. Le PAI tient compte de l’impact de vos activités sur votre santé cardiovasculaire. La variabilité de la fréquence cardiaque et d’autres indicateurs connexes sont pris en compte.

Bien-être général. L’impact des activités sur votre bien-être général est également pris en compte dans le calcul du PAI. L’effort physique et l’énergie dépensée lors des activités sont évalués.

Poids. Le score tient également compte de la façon dont les activités peuvent influencer votre poids. La dépense calorique et d’autres facteurs connexes sont pris en compte.

Il est clair que le calcul peut varier selon l’appareil. Par exemple, si le lecteur de fréquence cardiaque n’est pas présent ou a été désactivé, le PAI peut ne pas être aussi précis.

Sur la base des données collectées et évaluées, l’utilisateur se voit attribuer un score sur une échelle de 1 à 150. Un score plus élevé indique un plus grand nombre d’avantages pour la santé.

De plus, si le score PAI est de 100 ou plus, cela indique que tous les avantages nécessaires pour prendre soin de la santé sont obtenus. Un score de 50 ou plus indique que jusqu’à 60 % des prestations nécessaires sont reçues.

Le comptage PAI peut-il être désactivé ?

Le nombre de PAI augmente la consommation de la batterie. La bonne chose est que c’est une fonctionnalité qui peut être désactivée. Cela améliore considérablement la durée de vie de la batterie. La désactivation du score PAI est utile pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’un suivi détaillé des activités ou qui souhaitent économiser la batterie pendant de plus longues périodes, sans compromettre la fonctionnalité globale de la montre ou du bracelet. Ce faisant, les utilisateurs peuvent profiter d’une plus longue durée de vie de la batterie sur leurs appareils Xiaomi.

Appareils incluant le calcul du PAI

Voici quelques-uns des appareils de Xiaomi, Amazfit et Zepp qui incluent le décompte :

Xiaomi Mi Bande 5

Xiaomi Mi bande 6

Bande intelligente Xiaomi 7

Xiaomi Smartband 8

Amazfit GTR

Amazfit GTR 2

Amazfit GTR 2ème

Amazfit GTR 3/3 Pro/3 Pro édition limitée

amazfit gts

Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 3

Amazfit GTS 4 Mini

Amazfit GTS et

Bande Amazfit 5

amazfit x

Amazfit Bip U Pro

Amazfit Bip U

Amazfit T-Rex / T-Rex Pro / T-Rex 2

Zepp E

Zepp-Z

Vraisemblablement, les nouveaux appareils Xiaomi arrivant sur le marché seront livrés avec un calcul PAI intégré. Cela indique que même si votre appareil ne figure pas sur cette liste, il est probablement capable de calculer le PAI. Cependant, il existe également certains appareils de marque qui proposent un suivi sportif sans PAI. Pour dissiper tout doute, consultez le manuel ou le dossier officiel sur le site Web du fabricant.

