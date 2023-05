L’inconnu Fire-Boltt a dépassé Samsung sur le marché des smartwatch, mais il a un truc

C’est grâce à l’explosion du marché indien, car ici Fire-Boltt continue d’être un fabricant sans précédent.

S’appuyant sur Samsung et son expérience avec « Tizen for wearables », Google renaît avec Wear OS dans ces smartwatches.

Samsung est en grande partie responsable de la renaissance de Google et de Wear OS, et c’est que la réponse d’Android aux wearables passera bientôt à la quatrième itération après avoir intégré sa plate-forme à celle de Tizen, déjà sur le point d’accueillir un WhatsApp très important qui arrivera nativement pour booster la pénétration d’un catalogue de smartwatches qui se développe également en options et en qualité.

Et ce malgré le fait que selon les experts de Counterpoint Research, il semblerait que les ventes mondiales de smartwatches aient chuté au premier trimestre 2023 par rapport à la même période l’an dernier, et que le marché indien ait explosé, faisant varier la photo des premiers piques de l’industrie.

Oui les amis, malgré certaines Galaxy Watch5 et Watch5 Pro très prometteuses, avec un thermomètre infrarouge et des matériaux de haute qualité, titane et verre saphir pas moins pour le modèle Pro, Samsung a perdu la deuxième marche du marché des smartwatch au profit d’un acteur inattendu comme Fire-Boltt, inconnu sur nos marchés mais très populaire en Inde.

Samsung n’est plus le deuxième constructeur qui vend le plus de montres connectées sur la planète, avec les différentes crises en point de mire et le décollage d’un marché indien qui a élevé Fire-Boltt.

Les amis de Android Authority nous en ont parlé, qui analysaient un marché en baisse d’une année sur l’autre en raison des différentes crises et de l’inflation mondiale, qui a chuté de 1,5 % et qui avait Samsung, Apple et Huawei sur le podium avec un 32 % part, 10 % et 7 % respectivement.

Les trois constructeurs perdent du terrain en 2023, Apple restant à la première place avec 26 % de part de marché, Samsung troisième avec 9 % et le nouvel acteur récemment arrivé dans la bataille, un Fire-Boltt qui prend encore 9 % du gâteau. Inde et surpassant Samsung.

De toute évidence, le site Huawei a été relégué hors de ces trois premières étapes en raison du veto du gouvernement américain, qui les a laissés pratiquement sans place sur les marchés internationaux et avec l’industrie chinoise déjà saturée.

Qui diable est Fire-Boltt ?

Eh bien, certainement si vous ne vivez pas en Inde, vous ne connaîtrez probablement pas cette marque de montres intelligentes qui, cependant, frappe fort dans son pays d’origine, devenant le fabricant de montres intelligentes à la croissance la plus rapide de l’histoire dans le monde.

Si le succès consiste à proposer de nombreux types de montres connectées pour tous les goûts, la plupart inspirées de l’Apple Watch mais à des prix beaucoup plus raisonnables et attractifs pour un marché émergent comme l’Inde.

De plus, ses campagnes de fidélité sont en grande partie à blâmer, puisque Fire-Boltt dispose d’un programme de points qui permet à ses utilisateurs d’accumuler des « pièces » qu’ils peuvent ensuite échanger contre d’autres produits et expériences dans la boutique du fabricant.

Ça a l’air bien, mais nous ne savons certainement pas s’ils oseront un décollage international aussi prématuré, alors nous le laisserons là en attendant les mouvements de Fire-Boltt.

Il va falloir les inciter à venir en Europe !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :