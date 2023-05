Ça ressemble à ta mère, ça ressemble à ta mère mais... c'est une arnaque. Alerte pour les faux appels vidéo

Les escrocs se feront passer pour votre mère, et la vérité est que ça frappe vraiment

Les escroqueries sur Internet deviennent de plus en plus dangereuses et élaborées

La peur des IA continue de progresser à mesure que de nouvelles nouvelles émergent qui montrent les dangers qui peuvent être entre de mauvaises mains. En effet, l’ancien PDG de Google a lancé une mise en garde dans laquelle il expliquait que l’avenir de cette technologie impliquait la nécessaire régulation de celle-ci afin qu’elle ne tombe pas justement dans des dangers dus à une mauvaise utilisation. Ainsi, la peur n’est plus seulement dans les métiers qui vont disparaître, mais on la retrouve aussi dans d’autres types de problèmes, dont les arnaques. Et c’est que les escroqueries prolifèrent protégées par l’IA, en fait maintenant elles sont capables de reproduire la voix et le visage de votre mère lors d’un appel vidéo.

L’arnaque qui se fera passer pour votre famille

Selon le journal El Mundo, un homme vivant en Chine a reçu un appel WeChat de sa femme. Au début, il a été surpris, notamment lorsqu’elle lui a demandé 3 600 euros car il avait eu un accident de voiture et que l’autre conducteur le réclamait. Ces types d’escroqueries sont similaires à celles qui se produisent en France et qui ont proliféré récemment, mais jusqu’à présent, elles ne se faisaient passer pour cette personne que via WhatsApp. Cependant, grâce à la technologie de l’IA, ils ont pu reproduire le visage et la voix de personnes proches de nous.

Malheureusement, cela commence à être, semble-t-il, une tendance mondiale, il est donc possible qu’elle atteigne rapidement le monde entier.

Cependant, c’est une arnaque qui demande beaucoup plus de travail que les autres, puisque les escrocs doivent garder un œil attentif sur les familles qu’ils veulent répliquer pour fiabiliser les arnaques. Malheureusement, trouver certaines de nos vidéos sur internet est déjà possible, ce n’est donc pas vraiment quelque chose d’impossible à répéter.

L’escroquerie a commencé en Chine, et jusqu’à présent, elle n’a pas atteint notre pays. Cependant, c’est une question de temps puisque ces types de méthodes sont généralement rapidement extrapolées au monde entier.

À l’aide de programmes informatiques sophistiqués, ils clonent le visage et la voix d’un proche, que ce soit votre femme, votre mère ou même vos enfants.

Avec ces informations, ils prétendent être cette personne et essaient de vous arnaquer pour de l’argent.

C’était un appel vidéo via « WeChat » qui est comme le « WhatsApp » de la Chine.

Ils ont tenté de lui escroquer plus de 3 600 euros.

En Chine, on s’inquiète de plus en plus de ces types d’escroqueries. Les médias publics n’ont pas assez de capacité pour légiférer sur une technologie en pleine mutation qui évolue trop vite et inaccessible pour tous ceux qui veulent se fixer des limites. En fait, récemment, nous avons vu comment l’Union européenne tente d’arrêter la prolifération de cette technologie, afin que ChatGPT puisse quitter l’Europe.

