Google a une arme secrète pour faire tomber WhatsApp : l’intelligence artificielle

L’application Google Messages commence à recevoir la fonction « Magic Compose », qui vous permet de générer des messages via l’IA.

Un exemple de message généré par l’intelligence artificielle grâce à la nouvelle fonction de Google Messages

C’était l’une des annonces les plus populaires du passé Google I/O 2023, et l’une des premières nouveautés présentées lors de l’événement à être disponible pour les utilisateurs. Dès aujourd’hui, certains chanceux peuvent déjà commencer à utiliser Magic Compose, le nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle, qui génère des messages de manière autonome au sein de l’application de messagerie instantanée de Google.

La fonctionnalité est disponible à partir d’aujourd’hui sur une base limitée. Seules les personnes inscrites au programme bêta de l’application de messagerie et qui ont une carte SIM d’un opérateur américain dans leurs appareils pourront l’utiliser. De plus, il est obligatoire d’être majeur et les utilisateurs abonnés à Google One auront une certaine priorité lorsqu’il s’agira d’être choisis.

La fonction en question est intégrée à l’application Messages, et est représentée par l’icône d’une bulle de conversation accompagnée du désormais mythique symbole étoile que Google utilise pour désigner la plupart de ses projets liés à l’IA.

En appuyant sur cette icône, Google envoie les 20 derniers messages d’une conversation à ses serveurs et ils sont traités pour générer une réponse appropriée en tenant compte du contexte du chat. Les suggestions peuvent inclure du texte, des emojis, des réactions et même des URL, mais elles n’incluent pas de pièces jointes ni de notes vocales.

Malgré l’envoi des messages à ses serveurs, Google garantit que les informations ne sont pas stockées ou utilisées pour former ses modèles d’apprentissage. De plus, si vous choisissez de ne pas utiliser cette fonctionnalité, les messages ne seront à aucun moment envoyés aux serveurs.

En plus de générer des messages, la fonction vous permet également de choisir le style de la conversation, en pouvant choisir entre sept styles différents : excité, détendu, shakespearien, lyrique, formel, court ou un mélange de tous.

Il n’est pas clair si la fonctionnalité finira par être disponible dans d’autres pays dans un proche avenir. Mais étant donné que Google n’offre toujours pas Bard, son chatbot basé sur l’IA, dans la plupart des pays européens, il est probable qu’il faudra encore un certain temps avant que nous puissions tester cette fonctionnalité en dehors des États-Unis. Reste maintenant à voir si des plateformes concurrentes, telles que WhatsApp, décident de leur emboîter le pas et d’intégrer des outils similaires dans leurs services de messagerie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :