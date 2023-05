L’application mobile ChatGPT est désormais disponible dans 11 nouveaux pays

Dans un tweet, OpenAI a annoncé que l’application mobile officielle ChatGPT est désormais disponible dans plus de pays. Lorsque OpenAI a annoncé pour la première fois son application mobile la semaine dernière, elle n’était disponible que sur iOS et aux États-Unis. De nombreuses personnes en Europe, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays peuvent désormais télécharger l’application depuis l’App Store. L’application ChatGPT est une application gratuite sans publicité. Les personnes qui connaissent déjà ChatGPT se sentiront comme chez elles car il s’agit essentiellement d’une autre façon d’interagir avec le chatbot – rien de plus, rien de moins.

Pays où l’application ChatGPT est désormais disponible

Voici la liste complète des pays où l’application ChatGPT est désormais disponible :

Albanie

Croatie

France

Allemagne

Irlande

Jamaïque

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Nigeria

Corée du Sud

La Grande-Bretagne

Les Etats Unis

Je dois noter que l’application n’est disponible que sur iOS pour le moment. Dans son annonce initiale, OpenAI a également promis qu’une application Android « arriverait bientôt ».

Fonctionnement de l’application ChatGPT

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous pouvez commencer à taper dans une zone de texte en bas de l’écran. Il fonctionne de la même manière que l’envoi d’un message dans n’importe quel programme de messagerie. Bien que vous puissiez utiliser la fonction de reconnaissance vocale intégrée d’Apple pour dicter du texte, vous pouvez également utiliser le système de reconnaissance vocale open source Whisper d’OpenAI pour la saisie vocale.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d’envoi, OpenAI traite votre demande et renvoie une réponse générée par l’IA. Vous pouvez fournir des informations supplémentaires ou demander une réponse différente. Les utilisateurs peuvent copier et coller des réponses et utiliser des blocs de code dans l’application.

Confidentialité et sécurité

ChatGPT stocke votre historique de chat par défaut et l’utilise pour la formation des modèles. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pourrez également retrouver vos conversations sur le bureau. Il convient de mentionner que vous ne pouvez pas empêcher le partage de données sans supprimer également l’historique des conversations.

ChatGPT Plus

Si vous avez un abonnement ChatGPT Plus, vous pourrez utiliser l’application mobile pour utiliser les capacités de GPT-4. Les utilisateurs devraient également remarquer des temps de réponse plus rapides. ChatGPT Plus est disponible pour 20 $ par mois sur ordinateur et en tant qu’achat intégré dans votre devise locale (22,99 € par mois en Europe, 19,99 £ au Royaume-Unis, etc.).

Conclusion

Le timing de cette expansion, qui couvre de nombreux pays européens, est assez significatif. En effet, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, rencontre cette semaine les chefs d’État européens. Altman a critiqué la réglementation réglementaire précipitée de l’IA. ChatGPT sera désormais considérablement plus accessible dans toute l’Europe puisque les utilisateurs pourront dire « il suffit de télécharger l’application ».

Avez-vous l’application ChatGPT dans votre pays ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine