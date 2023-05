Ça retombe : la meilleure tablette bon marché de Xiaomi touche le fond, avec un écran à 90 Hz et une grosse batterie de 8 000 mAh

Plus de 120 euros de réduction pour une tablette très complète pour une utilisation quotidienne avec système d’exploitation Android.

Cette tablette Xiaomi bon marché bénéficie d’une réduction spectaculaire de plus de 120 euros.

De plus en plus de fabricants se lancent pour créer leurs propres tablettes avec le système d’exploitation Android, de sorte que l’utilisateur a plus d’options à choisir. Si vous voulez profiter d’une tablette complète sans dépenser beaucoup d’argent, notre grande recommandation est le Xiaomi Redmi Pad. Il a une qualité de construction supérieure à celle attendue pour son prix, un écran de résolution 2K avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, de bonnes performances contre les tâches de base et une grande batterie de 8 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber au premier changement. .

Il y a une autre section qui joue en faveur du Redmi Pad, le prix, puisqu’il propose déjà des remises qui dépassent les 100 euros. L’option la moins chère est celle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui passe de 329,99 à 205 euros sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, vous économisez plus de 120 euros en profitant de cette opportunité, en plus de ne devoir attendre que quelques heures pour le recevoir si vous avez Amazon Prime.

Il n’y a pas d’autre store qui correspond à ce grand prix Amazon. Le Redmi Pad 4 Go + 128 Go est également en vente sur MediaMarkt et dans la boutique officielle Xiaomi, mais le prix est plus élevé dans chacun d’eux. C’est une aubaine de pouvoir profiter d’une tablette aussi complète que ce Redmi Pad pour un peu plus de 200 euros sur Amazon. Avec lui, vous pouvez regarder des séries et des films, voir les derniers messages sur Twitter, suivre l’actualité avec Google Chrome ou prendre vos notes dans un traitement de texte.

Pad Redmi

Achetez le Redmi Pad au meilleur prix

Le premier détail surprenant lors du test du Redmi Pad est sa conception, car il a une qualité de fabrication qui dépasse nos attentes. Malgré une épaisseur de 7 millimètres et un poids de seulement 445 grammes, la tablette est très robuste lorsqu’elle est tenue dans nos mains, ce qui nous donne un sentiment de sécurité lors de son utilisation. Léger et fin, c’est aussi un appareil très confortable lorsque nous voulons l’emporter avec nous à l’extérieur de la maison, par exemple pour l’utiliser en voyage.

Le Redmi Pad est une bonne tablette pour regarder des vidéos, des séries et des films pour deux raisons. Tout d’abord, parce qu’il est équipé d’un grand écran LCD de 10,61 pouces, avec une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels), un taux de rafraîchissement de 90 hertz et une luminosité de 400 nits. Avec lui vous obtiendrez des images de qualité, notamment pour la netteté et la fluidité. L’autre raison est qu’il dispose de quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos qui offrent un son de très bonne qualité. Par conséquent, vous pourrez regarder le contenu multimédia avec de bonnes images et un bon son.

Le processeur chargé de fournir l’alimentation est le MediaTek Helio G99, un processeur qui exécute bien les tâches les plus courantes. Avec ce Redmi Pad, vous pouvez accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, jouer à des jeux légers ou prendre des notes en classe. Attention, vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et des appels vidéo, car il dispose d’une caméra arrière et d’une caméra avant, toutes deux de 8 mégapixels.

Le Redmi Pad est livré avec 128 Go de stockage interne en mode natif, mais vous pouvez l’étendre avec une carte microSD au cas où vous auriez besoin de plus d’espace pour installer des applications et enregistrer des fichiers. Le système d’exploitation est Android 12, qui fonctionne sous une couche de personnalisation MIUI spéciale pour les tablettes. Grâce à cette couche, vous pourrez profiter de fonctions utiles telles que l’écran partagé ou le FocusFrame, qui garantit que la caméra suit vos mouvements lors d’un appel vidéo.

Pad Redmi

Parmi les points forts de cette tablette se trouve la batterie de 8 000 mAh, qui nous promet jusqu’à 21 heures de lecture vidéo ininterrompue. Vous pourrez ainsi utiliser la tablette pendant plusieurs jours sans utiliser le chargeur. Quant à cet accessoire, il est inclus dans la boîte et dispose d’une puissance de 22,5W, bien que la tablette ne supporte que la charge rapide de 18W.

La conclusion est que le Redmi Pad vous offre un rapport qualité-prix difficile à égaler, surtout si l’on prend en compte qu’il descend à 205 euros sur Amazon. Si vous recherchez une tablette pour un usage loisir, vous ne regretterez pas l’achat.

