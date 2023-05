Le Motorola RAZR Ultra peut être vu en détail dans cette nouvelle vidéo divulguée

Les fuites sur les nouveaux smartphones pliables de Motorola ne se taisent pas.

Il s’agit du nouveau Motorola RAZR Ultra que la société aurait prévu de lancer le 1er juin

Au rythme où vont les fuites, il est probable que Motorola n’ait plus de surprises à montrer lors de l’événement que l’entreprise va célébrer le 1er juin. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu toutes sortes d’indices sur le nouveau Motorola RAZR que la société devrait lancer la semaine prochaine, et au fil des jours, nous apprenons de plus en plus d’informations sur cette nouvelle famille de smartphones pliables.

Maintenant, une vidéo postée sur Twitter par le fameux « filtre » Evan Blass Cela nous a donné l’occasion de voir en détail le design du modèle le plus avancé de la série.

Le RAZR Ultra aura l’écran extérieur vu jusqu’à présent dans un type « clapet » pliable

La vidéo semble faire partie du matériel promotionnel que la marque prévoit d’utiliser après le lancement de l’appareil. Dans celui-ci, vous pouvez voir le nouveau terminal de l’entreprise sous tous les angles, y compris l’immense écran extérieur qui couvre la moitié supérieure de l’appareil, entourant la double caméra dont dispose le téléphone.

On observe également comment l’écran externe serait préparé pour exécuter des applications telles que Google Maps ou l’application appareil photo. Il vous permettra également de visualiser les notifications reçues sur l’appareil.

En plus de la vidéo, le « filtre » a partagé une série d’images où vous pouvez voir tous les détails de la conception de l’appareil.

Compte tenu des derniers détails connus sur la nouvelle série RAZR, il y aura deux modèles au sein de cette famille, le Motorola RAZR Ultra et le Motorola RAZR, un modèle moins cher. Le premier sera le modèle le plus cher, vendu entre 1 169 et 1 199 euros sur le marché européen.

Concernant ses spécifications techniques, on s’attend à voir un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un écran extérieur de 3,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un panneau intérieur de 6,9 ​​pouces basé sur la technologie P-OLED, ainsi qu’un 3800 Batterie de capacité mAh compatible avec une charge rapide de 33 W.



