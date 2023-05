Xiaomi vient de lancer un nouveau tapis de course pliable

Tout le monde sait que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones portables. D’une part, nous avons des produits comme le Xiaomi Mi Book S, qui vient concurrencer le Microsoft Surface. D’un autre côté, nous avons toutes sortes d’objets intelligents pour la maison, et nous allons parler de l’un d’entre eux dans cet article.

Comme ils nous le disent de Xiaomiui, la firme chinoise vient de présenter un tapis de course pliable, conçu pour tous ceux qui souhaitent disposer d’éléments de fitness qu’ils peuvent utiliser et apprécier depuis chez eux.

Un tapis de course robuste à un prix dérisoire

Le tapis roulant pliable intelligent Xiaomi MIJIA, qui est le nom de cet appareil, a une conception de rail unique et un moteur sans balai très silencieux. De plus, il a une conception qui permet de le plier pour le ranger n’importe où dans la maison de l’utilisateur. L’inclinaison est de 4% et est fixe, tandis que le ruban mesure 640 x 460 millimètres. Il propose également une large gamme de programmes de formation.

L’appareil pèse environ 40 kilos et, une fois plié, son épaisseur atteint 21 centimètres. La charge maximale qu’il peut supporter est de 220 kg ; Selon le fabricant, l’appareil est très robuste, durable et stable. La vitesse maximale à laquelle la bande peut atteindre est de 15 kilomètres par heure, avec un niveau de bruit de 65 dB, un volume légèrement supérieur au niveau d’une conversation.

De plus, le tapis de course pliable intelligent Xiaomi MIJIA offre une connectivité via l’application MIJIA pour Android et iOS, permettant aux utilisateurs de surveiller de manière exhaustive leurs progrès d’entraînement, leurs objectifs et d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Quant à son prix de départ, il est d’environ 250 euros actuellement. L’appareil a déjà été présenté en Chine, et pour l’instant on ne sait pas quand il atteindra le marché mondial.

