Google lance une nouvelle version bêta d’Android 14 pour corriger des bugs : c’est tout ce qui change

Avez-vous la dernière version bêta d’Android installée sur votre mobile ? Google vous recommande de mettre à jour pour corriger divers bugs.

Android 14 est la version du système d’exploitation qui atteindra les premiers appareils entre août et octobre 2023

Au cours de la dernière Google I / O 2023, nous avons assisté à l’arrivée de la deuxième version bêta d’Android 14, une version dans laquelle bon nombre des changements qui seront présents dans l’édition finale de la prochaine mise à jour majeure du système, dont le lancement est prévu pour fin de l’été prochain.

Lancer une mise à jour aussi importante comporte des risques, et il n’est pas surprenant qu’après l’arrivée de la deuxième bêta, des pannes soient apparues dans le fonctionnement de certains appareils. Heureusement, Google a été rapide et quelques semaines seulement après le lancement de la version bêta, la société a publié une nouvelle mise à jour visant à corriger tous les bugs présents dans Android 14 Beta 2.

Android 14 Beta 2.1 peut désormais être téléchargé sur les mobiles compatibles

La mise à jour, qui est déjà disponible via le programme Android Beta, vise à corriger les bugs signalés par les utilisateurs via l’application de commentaires préinstallée dans les versions bêta du système d’exploitation. Après quelques semaines après avoir compilé les problèmes les plus courants, la société a publié cette nouvelle version qui est déjà en route vers les appareils Pixel. Voici le changelog complet :

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs de terminer la configuration de l’appareil après avoir opté pour un appareil exécutant une version bêta d’Android 14 en dehors du programme bêta. Cependant, cette solution n’est pas rétrocompatible, donc les utilisateurs qui souhaitent se retirer du programme bêta doivent suivre les étapes ci-dessous avant de le faire : Mettez à jour l’appareil vers Android 14 Beta 2.1, soit via l’invite de mise à jour en direct (OTA), soit en téléchargeant une image OTA, puis en appliquant manuellement la mise à jour . Réinitialisez le code PIN, le schéma ou le mot de passe utilisé sur l’appareil en accédant à Paramètres > Sécurité et confidentialité > Verrouillage de l’écran. Vous pouvez utiliser le même code PIN, modèle ou mot de passe que vous avez utilisé auparavant, mais vous devez suivre le processus de configuration. Désactiver le programme bêta en suivant les instructions indiquées pour la question « Comment puis-je désactiver et revenir à une version publique d’Android ? » dans la section FAQ de la page du programme Android Beta.

Correction de problèmes supplémentaires qui pouvaient entraîner l’affichage du pourcentage de batterie à 0 %, quel que soit le niveau de charge réel de l’appareil. ( Numéro #281890661 )

Correction de problèmes qui provoquaient parfois des coupures audio avec les haut-parleurs de l’appareil. ( Numéro #282020333 ), ( Numéro #281926462 ), ( Numéro #282558809 )

Correction des problèmes de stabilité du système pouvant entraîner le blocage ou le blocage des applications ou de l’appareil. ( Numéro #281108515 )

Correction d’un problème avec le mode d’affichage permanent lors de l’utilisation d’un appareil avec Android Auto. ( Numéro #282184174 )

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage de l’application Google Photos lors de la tentative d’ouverture de certaines photos.

Correction d’un problème où, alors que la navigation gestuelle était activée pour un appareil, mettre une vidéo en mode image dans l’image dans l’application Google TV faisait disparaître la fenêtre d’image dans l’image, même si la lecture se poursuivait et que vous pouviez toujours entendre le son.

Correction d’un problème qui entraînait le blocage de l’application Google Contacts lors de la gestion des paramètres de compte.

Correction d’un problème où l’icône de l’application Google Messages ne s’affichait pas pour les notifications lorsque le mode d’affichage permanent était activé.

Tous les smartphones de la série Google Pixel qui étaient compatibles avec la version Android 14 Beta 2 recevront cette nouvelle édition via OTA dans les prochaines heures. Dans le cas d’appareils d’autres fabricants compatibles avec Android 14 Beta, nous devrons attendre que leurs marques respectives décident de publier la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :