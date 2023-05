Google vient de tuer cette fonctionnalité YouTube lancée il y a cinq ans

Dites adieu aux YouTube Story : elles ne seront plus disponibles à partir du mois prochain.

YouTube a annoncé qu’il supprimerait une fonctionnalité lancée il y a cinq ans

Quelques années avant d’inclure des courts métrages sur la plateforme, YouTube avait déjà expérimenté des contenus courts. Il l’a fait en copiant des plateformes comme Instagram ou Snapchat en adoptant son propre format Stories, qui permettait aux utilisateurs de la plateforme vidéo par excellence de créer et de mettre en ligne de courtes vidéos qui expiraient au bout d’un certain temps. Maintenant, ce format est sur le point de disparaître.

La société elle-même l’a révélé via la page d’assistance officielle de YouTube, où il est indiqué que la fonction YouTube Stories ne sera plus disponible à partir de juin prochain. Dès lors, ils se concentreront sur la poursuite de la promotion des courts métrages et du contenu en direct.

Adieu aux histoires YouTube

L’accueil des Stories sur YouTube n’a pas été franchement bon, surtout après l’arrivée des Shorts et le changement d’orientation de la plateforme elle-même en faveur de ce type de contenu. Il ne devrait donc pas être surprenant que l’entreprise ait décidé de ne plus prendre en charge cette fonctionnalité.

A partir du 26 juin 2023, il ne sera plus possible d’accéder à la section Stories au sein de la plateforme, ni d’en créer de nouvelles. De même, ceux qui ont déjà été publiés expireront sept jours après le moment où ils ont été partagés pour la première fois.

Bien sûr, YouTube recommande aux créateurs de passer à l’utilisation de Shorts lors du partage de contenu court et direct, avec lequel atteindre un public plus large au sein de la plate-forme. Ils suggèrent également que les publications de la communauté sont une bonne option pour partager des mises à jour avec les abonnés d’une chaîne, démarrer des conversations ou promouvoir du contenu.

Bien qu’ils ne soient jamais devenus très importants au sein de la plate-forme, Google a essayé de donner aux histoires une certaine importance à leur époque, et ils sont même venus apparaître dans le fil d’actualités Google Discover sur des millions de téléphones Android à travers le monde. Mais, comme beaucoup d’autres, cette fonctionnalité fera également partie du cimetière de produits manquants de Google.

