Xiaomi recommence: révolutionne le marché pour l’un de ses produits les plus appréciés

La réinvention par Xiaomi de ces produits mythiques peut être très intéressante.

Ces appareils changent la donne

Xiaomi est l’une des entreprises qui a le plus diversifié son marché depuis son arrivée en Europe. Il a pratiquement toutes sortes de produits, cette année ils ont été encouragés avec des climatiseurs compacts, mais il a aussi des produits que très peu de gens connaissent et qui peuvent vous sauver la vie. Cependant, cette fois, il ne s’agit pas d’un nouveau produit en tant que tel, mais plutôt de la réinvention de l’un d’entre eux. Nous parlons de batteries portables, de stockage d’énergie qui nous permettent de connecter notre téléphone lorsque nous sommes loin de la civilisation ou, dans ce cas, lorsque nous avons laissé le chargeur à la maison. Voyons ce que cette technologie qui s’est réinventée de façon très curieuse peut nous apporter.

La powerbank qui change les règles du jeu

Beaucoup de gens pensaient que Xiaomi avait en quelque sorte perdu son potentiel d’innovation. Cependant, pour tous ceux qui doutaient que l’entreprise puisse toujours nous surprendre, ils ont dévoilé un nouveau powerbank qui change les règles du jeu.

Dans les spécifications techniques, il pourrait ressembler à n’importe quel autre powerbank. Comme indiqué par Xiaomiui.net, il a une capacité de batterie de 10 000 mAh et est très compact, suivant le style auquel les produits de cette marque nous ont habitués, la batterie prendrait environ quatre heures et demie pour se recharger complètement, ce qui est naturel si l’on tient compte de la grande taille de sa capacité. De plus, il se décline dans de jolies couleurs pastel, ce qui le rend assez décontracté et globalement assez joli.

Cependant, le point fort n’est pas dans tout ce que nous vous avons dit. Au contraire, cela ferait un powerbank assez normal. Le point culminant est sa connexion intégrée puisqu’il nous apporte un câble qui ne peut pas être retiré et se termine par un USB de type C. Cela nous permettra de nous passer de tout autre câble, nous n’aurons donc pas à transporter la batterie portable et un USB Câble. De plus, cela permettra des vitesses de charge un peu plus élevées que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un produit de ce style. Ce point n’est pas mal du tout et il nous permettra d’éviter plus d’un mal de tête au cas où nous aurions laissé le câble à la maison.

D’autre part, il apporte également un port USB Type-C normal et un port USB-A. Tous les trois peuvent fournir 22,5 W de puissance, une quantité très remarquable. En effet, en une demi-heure on peut avoir plus de la moitié de la batterie d’un iPhone 14 chargée comme l’indique le média.

En Chine, il est sorti à un prix vraiment bon marché. Le changement est d’environ 15 ou 16 euros, ce serait donc une batterie portable très bon marché qui serait disponible pour toutes sortes de poches. Il est disponible en deux couleurs pastel, l’une étant bleue et l’autre marron très clair.

Bref:

Il est disponible en deux couleurs pastel.

Il a une capacité de 10 000 mAh.

Son plus grand intérêt est qu’il est déjà livré avec un câble USB-C pour ne pas l’oublier à la maison.

Toujours et avec tout, il a un autre port USB-C et un USB-A.

Il a une puissance de charge de 22,5W

En Chine, il est sorti à un prix vraiment bon marché. On ne sait pas quand ni s’il sortira dans notre pays.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :