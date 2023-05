Le Nothing Phone (2) aura une batterie plus grosse et sera présenté en juillet : petit mot de Carl Pei

Carl Pei, le PDG de Nothing, confirme à Forbes que le Nothing Phone (2) arrivera en juillet et disposera d’une batterie de 4 700 mAh.

Nous savons déjà quand le successeur du Nothing Phone arrivera sur le marché (1)

Tout au long de ces cinq mois de 2023, de nombreux fabricants de smartphones ont annoncé leurs nouveaux terminaux haut de gamme, mais il reste encore certaines firmes qui n’ont pas présenté leurs nouveaux mobiles premium pour cette année. L’une de ces marques est Nothing, la société créée par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, qui finalise déjà les détails du lancement de son nouveau produit phare, un Nothing Phone (2) déjà annoncé plus tôt ce mois-ci.

Une bonne preuve en est qu’après avoir appris que le Nothing Phone (2) aura un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, c’est maintenant le PDG de Nothing lui-même qui a récemment confirmé que son nouveau produit phare sera présenté en juillet et sera équipé d’une batterie de plus grande capacité que son prédécesseur.

Le Nothing Phone (2) sera présenté en juillet et vous disposerez de 200 mAh de batterie en plus que le Nothing Phone (1)

Dans une interview accordée à Forbes, le top manager de Nothing, Carl Pei, a confirmé deux détails importants concernant son nouveau terminal franchisé, le Nothing Phone (2).

La première d’entre elles est que le Nothing Phone (2) sera officiellement lancé tout au long du mois de juillet et qu’il le fera lors d’un événement mondial, de sorte que le nouveau smartphone de la firme sera présenté en même temps tout au long de la monde. .

Cela indique que nous aurons un mois de juillet très divertissant en termes de présentations, puisque ce même mois, Samsung prévoit de lancer sa nouvelle génération de téléphones pliables, qui sera composée des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Mais ce n’est pas tout ce que nous a laissé l’interview de Carl Pei avec Forbes, puisque, dans celle-ci, le PDG de Nothing a également confirmé que le Nothing Phone (2) sera équipé d’une batterie plus grosse que son prédécesseur. Concrètement, la deuxième version du Nothing Phone augmentera la capacité de sa batterie de 200 mAh, passant des 4 500 mAh du Nothing Phone (1) aux 4 700 mAh du nouveau Nothing Phone (2).

