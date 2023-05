Microsoft publie Windows 11 Insider Build 25375 sur Canary Channel

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 est désormais disponible pour les Insiders dans le Canary Channel. Oui, il s’agit de la deuxième mise à jour de Canary Channel cette semaine. La dernière mise à jour Windows 11 build 25370 a été publiée il y a seulement deux jours. Et aujourd’hui, Microsoft publie Windows 11 Build 25375 pour les utilisateurs du canal des Canaries. Apprenons-en plus sur la mise à jour.

Pour les mises à jour de Canary Channel, Microsoft n’affiche pas une liste complète des modifications. Cela indique qu’après la mise à niveau vers la version Canary, les utilisateurs peuvent s’attendre à davantage de modifications et de problèmes connus dans le journal des modifications officiel.

La deuxième mise à jour de la chaîne Canary cette semaine ne contient qu’un seul changement majeur selon le journal des modifications que vous pouvez consulter ci-dessous.

Prise en charge de Microsoft Endpoint DLP sur les builds Windows on Arm (Arm64)

Vous pouvez désormais étendre les politiques et actions Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) aux terminaux exécutant Windows on Arm (Arm64), ce qui vous permet de détecter et de protéger les données sensibles dans les fichiers faisant partie de votre écosystème numérique. Cela vous permet d’introduire des contrôles de politique pour des scénarios tels que lorsqu’un travailleur de l’information utilisant un point de terminaison Windows alimenté par le chipset Arm n’accède pas à des fichiers sensibles et tente une action de sortie telle que la copie sur une clé USB ou la copie dans le presse-papiers, le bloc-notes, etc.

Dans le cadre de la définition de votre stratégie DLP, vous pouvez exploiter les conditions et actions actuelles qui sont déjà disponibles et aucun paramètre supplémentaire n’est impliqué.

Assurez-vous que vos points de terminaison ARM64 sont intégrés à Microsoft Endpoint DLP en utilisant l’une de nos solutions d’intégration prises en charge.

Si vous êtes un Windows Insider de Canary Channel, vous recevrez la mise à jour sur votre système. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.