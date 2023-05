Son haute définition dans ces écouteurs Bluetooth avec une autonomie de 55h et une remise de 25%

La suppression du bruit est à un niveau élevé et inclut la prise en charge des codecs LDAC.

Ces écouteurs peuvent être utilisés avec ou sans câble, ce qui permet d’économiser considérablement l’autonomie de la batterie.

Si vous cherchez à améliorer le son de votre divertissement pour la musique et les films, ces écouteurs Bluetooth d’Edifier sont exceptionnellement bons et sont maintenant à 24 % de leur prix de lancement. Vous pouvez obtenir l’Edifier WH950NM pour 199,99-152,99 euros sur Amazon, un prix très bas et qui est une excellente alternative aux autres casques à 300 euros.

Nous avons souvent parlé de notre expérience avec le Sony WH-1000XM5, et si nous devions les comparer, ce serait avec ceux d’Edifier. Ils sont à égalité avec les casques Bluetooth les mieux notés du marché, et je ne bluffe pas. Ils offrent un son proche du lossless (sans perte), pour profiter de la musique presque comme si vous sortiez du studio d’enregistrement.

Edifier WH950NM

Achetez ces écouteurs de musique sans perte pour 153 euros

Le casque Bluetooth Edifier WH950NB est le choix parfait pour les mélomanes à la recherche d’une expérience d’écoute exceptionnelle. Ces écouteurs disposent d’un large éventail de fonctionnalités de pointe qui vous plongeront dans un monde sonore sans limites. Grâce à leurs puissants pilotes dynamiques de 40 mm, ces écouteurs peuvent reproduire des fréquences jusqu’à 40 000 Hz, assurant une reproduction précise et détaillée de chaque note de musique. Que vous écoutiez de la musique, regardiez des films ou jouiez, vous bénéficierez d’un son clair et immersif.

Ces écouteurs sont compatibles avec les codecs LDAC de Sony, ce qui indique que vous pouvez profiter d’un streaming audio haute résolution sans compromettre la qualité du son. L’annulation active du bruit de haut niveau vous offre un environnement d’écoute immersif en bloquant les bruits indésirables, vous permettant de vous immerger complètement dans votre musique préférée. C’est la chose la plus proche d’obtenir un son sans perte, étant capable de transmettre sans fil jusqu’à 990 Kbps de qualité sonore.

Avec une batterie longue durée, l’Edifier WH950NB vous offre jusqu’à 55 heures d’utilisation continue. Même avec la suppression du bruit activée, vous pouvez profiter jusqu’à 34 heures de lecture ininterrompue. Ils ont également une charge rapide qui vous permet d’obtenir 7 heures d’utilisation supplémentaires avec seulement 10 minutes de charge.

L’Edifier WH950NB comprend également le mode ambiant, qui vous permet d’être conscient de votre environnement sans avoir à retirer vos écouteurs. Si vous avez besoin d’entendre quelque chose de l’extérieur, activez simplement ce mode et vous pourrez profiter de votre musique tout en restant attentif à votre environnement. Avec sa connectivité Bluetooth 5.3, l’Edifier WH950NB vous permet de profiter d’une connexion sans fil stable et de haute qualité. De plus, ils disposent d’un port Jack 3,5 mm qui vous laisse la possibilité de les utiliser avec un câble si vous préférez.

Le confort est également une priorité avec ces casques. Ses coussinets rembourrés à effet mémoire s’adaptent de manière ergonomique à vos oreilles, offrant une expérience de port confortable et durable. Pour personnaliser votre expérience d’écoute, Edifier a une application disponible, où vous pouvez choisir entre différentes égalisations et réglages sonores en fonction de vos préférences.

