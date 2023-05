La Samsung Galaxy Watch6 se filtre en images et confirme le retour de la fonction la plus attendue

On ne sait pas encore si Samsung récupérera le ‘Classic’ au lieu du ‘Pro’, mais tout semble indiquer que la Galaxy Watch6 aura une version bi

Ce serait la Samsung Galaxy Watch6 dans sa version « classique », avec sa lunette tournante et tout.

Il y a du mouvement sur le marché de la smartwatch, et le fait est que la présentation de Wear OS 4 à I/O 2023 a été suivie par la nouvelle génération de l’une des options les plus réussies de l’écosystème Google, la Mobvoi TicWatch Pro 5, qui lance le chipset Snapdragon W5 + Gen1 juste au moment où nous avons entendu les premières rumeurs fiables sur le Samsung Galaxy Watch6 qui sont également accompagnées d’images.

En fait, le premier détail important avait déjà fuité précédemment, et c’est qu’effectivement tout semble indiquer que Samsung récupérera dans sa sixième génération de Galaxy Watch cette lunette tournante si caractéristique de ses montres intelligentes, qui avait été perdue avec la Galaxy Watch5 dans les deux saveurs.

La question qui nous reste désormais, comme l’indiquaient les confrères de 9to5Google, est de savoir si Samsung mettra trois modèles de la Galaxy Watch6 dans la mêlée cette année, la normale, la Pro et la Classic, ou si elle reviendra enfin à l’ancienne nomenclature avec un modèle plus sportif sans patronymes et cette version Classic avec un design plus élégant et une lunette tournante.

Ce doute devra attendre pour le dissiper, mais pour l’instant nous pouvons vous montrer cette Galaxy Watch6 Classic aussi hypothétique que réaliste, et c’est que les rendus dévoilés semblent pointer vers un design qui mélange le concept de la Watch5 Pro en titane avec la Galaxy Watch4 Classic, pour nous offrir une montre élégante et très familière.

Dans les images suivantes, vous pouvez le voir plus en détail et sous plus d’angles :

Un design hybride entre les bords plats de la Galaxy Watch5 Pro et ce que nous savions de la Galaxy Watch4 Classic, avec sa lunette en place et de la place pour un écran plus grand de 1,47 pouces.

En ce qui concerne cette Watch6 Classic, des sources nous parlent d’un design légèrement plus fin que dans les éditions précédentes, mais pas autant que prévu à l’origine. La lunette tournante est en place et fonctionne comme nous le savions, tandis que l’écran serait de 1,47 pouces sur le plus grand modèle, qui, nous le supposons, aura un boîtier de 46 mm minimum.

D’après ce que nous voyons sur les images, le modèle Watch5 Pro semble hériter des bords plus plats sur les côtés du boîtier, en conservant les sangles standard et avec cette touche distinctive ainsi que la similitude qui nous fait penser qu’en effet, il est probable que le modèle Pro disparaît à la place de ce Classic.

Et complétant déjà les informations avec les détails qui sont apparus, la finition du métal serait brossée pour éviter les marques prématurées, et nous comprenons que l’alliage de titane et le verre saphir seront maintenus comme matériaux principaux.

Bien sûr, les prix sont encore inconnus, alors que la présentation serait fixée au mois de juillet prochain pour accompagner les Galaxy Z de cinquième génération et la nouvelle série Galaxy Tab S9.

