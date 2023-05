Sony "Projet Q"Voici la nouvelle console portable compatible avec les jeux en streaming PlayStation 5

Sony veut rivaliser en mobilité avec son nouveau « Project Q », bien qu’en cours de route, il nous ait laissé une mer de doutes sur le fonctionnement de sa première console portable depuis des années.

Il s’agit de « Project Q », la console portable de Sony, avec la PlayStation 5 et ses écouteurs TWS.

Le jeu mobile revient en force. Les amis de Nintendo ont fait mouche avec leur Switch à succès et le marché a réagi en leur achetant des millions de consoles, si bien que peu à peu nous avons vu apparaître de plus en plus de concurrents sur de nombreuses plateformes différentes, à commencer par le Steam Deck sous SteamOS/Linux, l’ASUS ROG Ally avec Windows et même le Logitech G Cloud avec Android, qui sont les options les plus avancées après que Google nous a laissé sans Stadia et sans streaming de jeux vidéo lui-même.

Maintenant c’est Sony avec sa PlayStation très populaire qui nous présente un nouveau concept de console portable, qui s’appelle ‘Project Q’ (du moins pour l’instant) et qui arrivera plus tard cette année 2023, afin de nous permettre de jouer à des jeux de PS5 via Remote Play n’importe où et avec une connexion Wi-Fi.

En tout cas, comme l’ont rapporté les collègues de The Verge, il y a beaucoup d’inconnues que Sony nous laisse, et c’est que nous ne savons pas quel firmware ou système d’exploitation déplacera l’appareil, ni s’il sera autorisé à jouer uniquement en streaming avec la PlayStation 5 allumée ou nous pouvons exécuter tous les jeux achetés et compatibles avec Remote Play directement sur l’appareil portable.

C’est ainsi qu’ils nous ont présenté de l’événement PlayStation Showcase au nouveau ‘Project Q’, qui est effectivement postulé comme un accessoire ou une extension de la PS5 et non comme une console portable elle-même :

Jetez un coup d’œil aux nouveaux accessoires dévoilés lors de la présentation d’aujourd’hui – l’appareil Project Q pour jouer à des jeux installés sur votre PS5 et diffusés en WiFi, ainsi que nos premiers écouteurs sans fil officiels offrant un son sans perte sur PS5 et PC. Plus de détails à venir dans les mois à venir. pic.twitter.com/0nzemSWSCV —PlayStation (@PlayStation) 24 mai 2023

Nous publierons un appareil dédié qui vous permettra de diffuser n’importe quel jeu depuis votre console PS5 en utilisant Remote Play via Wi-Fi. Connu en interne sous le nom de « Project Q », il dispose d’un écran FHD de 8 pouces et de tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense. Jim Ryan, PDG de PlayStation.

Quant à la console portable de Sony, nous savons qu’elle aura un écran LCD IPS de 8 pouces avec une résolution FHD 1080p et un taux de rafraîchissement de 60 hertz, en plus de la connectivité Wi-Fi bi-bande, du retour haptique DualSense et des déclencheurs adaptatifs , offrant la même expérience que la manette sans fil PS5 et la possibilité de diffuser des jeux.

Bien sûr, nous ne savons rien de son matériel et il n’a pas été révélé quel système d’exploitation il utilisera, seulement qu’il sera disponible à la fin de l’année à un prix encore indéfini.

Comme il est évident, nous voulions aller plus loin, et étant donné le manque de définition de Sony, nous avons passé en revue les médias en ligne et lu entre les lignes pour tirer la conclusion que, par rapport à ce que nous savons de « Project Q », tout semble indiquent qu’il ne s’agira pas d’un appareil dans lequel jouer nativement, mais d’une sorte d’extension portable qui nous permettra de jouer aux jeux installés sur notre PS5 en déplacement.

Peut-être qu’à l’avenir, la possibilité d’exécuter le service de jeu en nuage de Sony sera ajoutée, et en fait, il serait très logique que cette option soit activée lorsque le « Projet Q » deviendra une réalité fin 2023. Nous ne savons pas non plus si La console portable peut être utilisée avec la PS5 éteinte, et bien que Remote Play prenne en charge les connexions via les smartphones, la vérité est que Sony ne parle ici que de Wi-Fi, peut-être à cause des besoins en bande passante des jeux.

Il ne semble donc pas que ce soit un rival de Steam Deck ou de ROG Ally, et nous ne savons pas non plus comment ce type de mélange entre Sony PlayStation et Nintendo Switch fonctionnera, mais au moins les fans de PS5 auront la possibilité de jouer leur jeux vidéo préférés avec une console portable.

Il sera temps de faire attention à Sony !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :