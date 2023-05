Microsoft publie Windows 11 Build 22631.1825 et Build 22621.1825

Les utilisateurs de Windows 11 dans le canal bêta reçoivent désormais une nouvelle version 22631.1825 ou 22621.1825. Plus tôt cette semaine, Microsoft a annoncé un tas de fonctionnalités d’IA à venir sur Windows 11 version 22H2 plus tard cette année. Et certaines des fonctionnalités annoncées lors de Microsoft Build 2023 sont déjà disponibles pour les Windows Insiders. Mais il ne semble pas que cette version bêta ait ces fonctionnalités.

Comme toujours, la mise à jour d’aujourd’hui du canal bêta est disponible en deux versions pour les initiés. La version 22631.1825 de Windows 11 est la version principale qui inclut toutes les nouvelles fonctionnalités. Alors que Windows 11 build 22621.1825 a certaines fonctionnalités désactivées par défaut.

La dernière mise à jour de Windows 11 dans le canal bêta indique la quantité totale de capacité de stockage de tous les abonnements OneDrive de l’utilisateur. La même fonctionnalité a été ajoutée à la mise à jour publiée il y a un jour sur la chaîne Canary. Parallèlement au nouvel ajout, la mise à jour corrige également un tas de problèmes. Journal des modifications complet répertorié ci-dessous.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1825 & Build 22631.1825

Nouveau! Cette mise à jour fournit la totalité de la capacité de stockage de tous vos abonnements OneDrive. Il affiche également le stockage total sur la page Comptes de l’application Paramètres.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’approvisionnement en points. Il échoue les fichiers qui contiennent une définition de classe dans Windows PowerShell.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte exe. Il cesse de fonctionner après votre déconnexion. Ce problème se produit après la mise à niveau de votre machine vers Windows 11 Azure Virtual Desktop (AVD) et la connexion à cette machine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Server Message Block (SMB). Vous ne pouvez pas accéder au dossier partagé SMB. Les erreurs sont « Ressources mémoire insuffisantes » ou « Ressources système insuffisantes ».

Cette mise à jour corrige une fuite de mémoire. Cela se produit chaque fois que vous imprimez un document en texte enrichi.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la lecture audio. Il échoue sur les appareils dotés de certains processeurs.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS). Il cesse de fonctionner. Cela se produit lorsque vous utilisez Azure Virtual Desktop (AVD).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Parfois, il n’affiche pas la disposition correcte en fonction de la portée d’entrée actuelle.

Cette mise à jour résout un problème d’imprimante d’étiquettes multifonctions. Cela affecte l’installation de certains d’entre eux.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d’affecter un grand point d’analyse. Vous pouvez obtenir une erreur d’arrêt lorsque vous utilisez NTFS pour y accéder. Ce problème se produit après qu’une opération d’ensemble FSCTL annulée modifie la balise d’analyse.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Il annonce désormais correctement les attributs de texte pour les mots, tels que « mal orthographié », « changement de suppression » et « commentaire ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un ordinateur lors du rendu d’un bitmap en demi-teintes. L’ordinateur cesse de fonctionner.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils dotés de plusieurs GPU dédiés. Vous ne pouvez pas choisir les GPU hautes performances dans la page des paramètres graphiques par défaut.

Cette mise à jour modifie les plages d’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) pour certains fournisseurs de téléphonie mobile.

Cette mise à jour résout un problème lié à l’Observateur d’événements. Cela affecte le rendu d’un journal des événements transféré.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’éditeur de solution d’entrée (IME) chinois et japonais. Lorsque vous effectuez une recherche dans le panneau Emoji (touche Windows + point (.)), la recherche peut échouer pour certains d’entre vous.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le panneau d’écriture manuscrite en chinois et en japonais. Il n’affiche pas les candidats à la prédiction de texte ou cesse de répondre. Cela se produit lorsque vous sélectionnez un mot dans la liste des candidats du panneau d’écriture manuscrite.

Cette mise à jour résout un problème qui empêche votre appareil de fonctionner lorsqu’il quitte le mode veille moderne. L’erreur est 0x13A KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le pare-feu Windows. Le pare-feu abandonne toutes les connexions à l’adresse IP d’un portail captif. Cela se produit lorsque vous choisissez l’option Captive Portal Addresses.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils joints à Azure Active Directory (Azure AD). Le pare-feu Windows ne peut pas leur appliquer le domaine et le profil corrects.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les runas Il cesse de fonctionner. L’appareil se comporte comme si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte.

Cette mise à jour modifie le numéro de téléphone de l’assistance pour l’activation de Microsoft India pour Windows.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les applications qui effectuent certaines actions dans un rappel. Les applications peuvent cesser de fonctionner. Ces actions incluent la fermeture d’une fenêtre (WM_CLOSE).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’utilisation de l’Observateur d’événements. Le problème limite le nombre de sources d’événements auxquelles les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs peuvent accéder.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le cluster Storage Spaces Direct (S2D). Il se peut qu’il ne soit pas mis en ligne. Cela se produit après un remplacement périodique du mot de passe. Le code d’erreur est 1326.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’accès aux paramètres d’onglet pour les sites en mode IE.

La mise à jour résout un problème qui envoie des avis d’expiration de mot de passe inattendus aux utilisateurs. Cela se produit lorsque vous configurez un compte pour utiliser « La carte à puce est requise pour la connexion interactive » et que vous définissez « Activer le déploiement des secrets NTLM expirants ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Il montre la mauvaise mise en page pour la langue canadienne-française.

Si vous faites partie du programme Windows 11 Beta Channel, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil. Si vous recevez la version 22621.1825, vous aurez la possibilité de passer à l’autre version. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

