Cette nouvelle fonction Google vous permet d’écouter, même en arrière-plan, le texte de n’importe quel site Web

L’application Google Reading Mode peut désormais vous lire des articles ou des pages Web complètes, même avec l’écran mobile éteint.

L’application « Mode de lecture » vous permet d’écouter des pages Web à voix haute

Google va de plus en plus loin dans sa mission de faire de ses plateformes des lieux plus accessibles pour toutes les personnes souffrant d’un certain type de handicap. Parfois, certaines des fonctionnalités incluses dans Android dans cet objectif finissent également par profiter à d’autres personnes qui utilisent ses services au quotidien. Un bon exemple est le mode lecture, inclus dans Android à la fin de l’année dernière.

Grâce à cette fonction, il était possible de transformer n’importe quel site Web en un format texte plus facile à lire. Maintenant, un peu plus de six mois après son lancement, Google a publié la première mise à jour majeure de l’application, pour introduire une fonctionnalité qui en fait un outil encore plus utile : il est capable de lire le contenu de n’importe quelle page Web à haute voix. , même lorsque l’application est en arrière-plan.

Écoutez n’importe quelle page Web grâce à l’application Google Reading Mode

Si vous n’avez toujours pas installé l’application Reading Mode sur votre mobile, la première chose à faire est de la télécharger gratuitement via le Google Play Store.

Une fois que vous l’avez, vous pouvez commencer à profiter de la nouveauté introduite par la version 1.1 de l’application. C’est l’option qui vous permet de continuer à lire le contenu au format audio tout en faisant d’autres choses sur l’appareil ou son écran est éteint.

De cette façon, par exemple, vous pouvez laisser le mode lecture vous lire un article à voix haute. De plus, grâce au nouveau widget de lecture, il est possible d’arrêter ou de reprendre la lecture à tout moment depuis l’écran de verrouillage de l’appareil.

Bien que la nouvelle version de l’application soit déjà disponible en téléchargement, certains utilisateurs n’ont pas encore pu profiter du changement apporté par cette mise à jour. Cependant, nous savons que Google a déjà commencé le déploiement et qu’il finira tôt ou tard par atteindre tous les utilisateurs de l’application.

Télécharger sur Google Play | Mode de lecture

