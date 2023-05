Xiaomi vient de lancer ce qui sera le produit star de cet été

Xiaomi lance le Xiaomi Mijia Smart Fan, un ventilateur intelligent trois en un avec des fonctions de soufflage, de refroidissement et d’humidification.

Voici le Xiaomi Mijia Smart Fan, le nouveau ventilateur intelligent de la firme chinoise

Le fabricant chinois Xiaomi dispose d’un écosystème complet d’appareils intelligents pour la maison, tous inclus sous la marque Mijia, et chaque semaine, ce portefeuille de produits s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux appareils qui ont une caractéristique en commun : ils ont tous un grand le rapport qualité prix.

Ainsi, après avoir récemment annoncé un réfrigérateur de 603 litres qui coûte moins de 800 euros actuellement, maintenant que la chaleur commence à arriver et que l’été se rapproche, le géant chinois vient de lancer dans son pays natal le Xiaomi Mijia Smart Fan, un nouveau ventilateur intelligent au design en forme de tour qui peut être à vous pour moins de 80 euros actuellement.

Ventilateur intelligent Xiaomi Mijia, toutes les informations

Le Xiaomi Mijia Smart Fan est un ventilateur sur pied innovant équipé de fonctions de soufflage, de refroidissement et d’humidification. Ainsi, ce ventilateur intelligent dispose d’un système de refroidissement par circulation d’eau qui vous permet d’ajuster les niveaux d’eau et de cristaux de glace pour obtenir différents effets de refroidissement.

De même, ce ventilateur dispose également d’un filtre antibactérien aux ions d’argent qui purifie 99,9% des bactéries présentes dans l’air et d’une sortie d’air de 0,4 mètre qui lui permet d’atteindre une distance maximale de 10 mètres.

De plus, le Xiaomi Mijia Smart Fan vous permet de régler le mode vent selon vos préférences, car il dispose de quatre configurations différentes : soufflage direct, vent naturel, vent de repos et vent froid et il est très silencieux avec un niveau sonore de seulement 35,1 décibels, quelque chose qui garantit que vous pouvez être dans un environnement frais et calme.

Comme le reste des produits intelligents de la marque, le ventilateur intelligent Xiaomi Mijia peut être contrôlé à distance à la fois via l’application Mijia et via l’assistant vocal Xiaoai.

Ventilateur intelligent Xiaomi Mijia : disponibilité et prix

Le Xiaomi Mijia Smart Fan est désormais disponible à l’achat en Chine au prix de 599 yuans, soit environ 78 euros actuellement et on ne sait toujours pas si ce ventilateur intelligent innovant sera commercialisé à l’échelle mondiale ou si, au contraire, il faudra recourir à des importateurs comme AliExpress pour rester au frais cet été.

