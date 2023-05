Carl Pei confirme la date de lancement de Nothing Phone (2)

Comme le Nothing Phone (1), le Nothing Phone (2) a beaucoup de battage médiatique autour de lui. Et Carl Pei l’a alimenté dès le départ. Tout récemment, Carl Pei a parlé des spécifications de base du téléphone. De plus, il convient de mentionner comment Pei a ajouté à l’excitation en annonçant qu’un ancien dirigeant de OnePlus gérera le lancement mondial.

Maintenant, pour ceux d’entre vous qui attendent d’entendre une date de sortie officielle de Nothing Phone (2), Carl Pei a de bonnes nouvelles pour vous. Dans une interview avec Forbes, le PDG de Nothing a déclaré que le téléphone de nouvelle génération serait mis à la disposition des États-Unis et du reste du monde simultanément. Et ça arrive en juillet !

Carl Pei parle des plans de lancement de Nothing Phone (2)

En plus de simplement renverser les haricots sur la chronologie de lancement de Nothing Phone (2), Carl Pei a mentionné une chose importante. Autrement dit, le marché américain sera extrêmement important pour le succès du téléphone. Et fait intéressant, il s’attend à ce que le téléphone soit une véritable alternative à l’iPhone pour les consommateurs de l’ensemble des États-Unis.

Pour être exact, Carl Pei a déclaré : « Les États-Unis étant un marché très dominé par Apple, sans réelle option pour les personnes à la recherche d’une alternative, cela représente une bonne opportunité pour Nothing Phone (2). » Et pour faire du téléphone une alternative appropriée aux iPhones, Nothing a soigneusement sélectionné les composants internes de l’appareil.

Nous savons déjà que Nothing Phone (2) viendra avec Snapdragon 8+ Gen 1. Dans un tweet récent, Pei a mentionné qu’il s’agit d’un « processeur éprouvé. » Pei a également déclaré que l’appareil se concentrerait principalement sur l’expérience utilisateur plutôt que de rejoindre la course aux spécifications. En dehors de cela, Carl Pei a confirmé que le téléphone arborerait une batterie de 4700 mAh.

Néanmoins, le facteur principal est que Nothing Phone (2) sera officiel dans quelques semaines. Et j’espère qu’il fera ses débuts avec un prix très compétitif.

