43 % de réduction pour l’un des SSD les plus rapides, avec une capacité de 2 To

Capacité élevée et vitesse suprême pour l’un des meilleurs disques SSD de type M.2 sur le marché.

Les SSD de type M.2 offrent généralement des vitesses de lecture et d’écriture plus élevées, idéales pour les applications et le système d’exploitation.

Les disques durs ont cédé la place aux SSD et ceux-ci, à leur tour, aux SSD de type M.2, une version de stockage plus compacte, plus légère et plus rapide. Ils sont spécialement conçus pour prendre moins de place dans les appareils fins tels que les ordinateurs portables ou les tablettes et aujourd’hui, nous en avons trouvé un très, très bas.

Ce n’est autre que le Crucial P3 d’une capacité de 2 To qui coûte 190,99 ou 108,99 euros sur Amazon. Cela représente une réduction de 43% par rapport au prix de lancement officiel. C’est vrai qu’on est venu le voir à 95 euros, mais pour ce prix c’est quand même une opportunité plus qu’historique. Donnez une nouvelle vie à votre ordinateur ou ajoutez de l’espace et une vitesse incroyable pour environ 100 euros. Et si vous n’avez besoin que de 1 To, vous avez le modèle à 52,99 euros à prix réduit.

Disque SSD Crucial P3 M.2 (2 To)

Achetez un SSD ultra rapide avec une réduction de 43 %

L’une des principales caractéristiques du Crucial P3 est sa vitesse. Alimenté par la technologie NVMe PCIe Gen3 x4, ce SSD offre des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides (jusqu’à 3 500 et 3 000 Mbps, respectivement), de sorte que vos applications se chargeront en un rien de temps et vos fichiers seront transférés instantanément. . Vous constaterez une amélioration significative du temps de réponse de votre système, vous permettant d’être plus productif et de profiter d’une expérience informatique sans décalage.

La capacité de 2 To du Crucial P3 vous offre un espace de stockage suffisant pour vos fichiers, programmes et jeux. Vous n’avez plus à vous soucier de manquer d’espace et pouvez stocker une grande quantité de contenu sans compromettre les performances. De plus, cette capacité généreuse vous permettra de profiter d’une plus grande liberté de création, que ce soit pour enregistrer des fichiers multimédias, créer des projets audiovisuels ou travailler avec de gros jeux de données.

Le Crucial P3 est idéal pour un large éventail d’utilisations. Si vous êtes un passionné de jeux, ce disque SSD vous offrira un chargement de jeu rapide, ce qui indique moins de temps d’attente et plus de temps de jeu. Il est également parfait pour les professionnels de la création qui travaillent avec des fichiers volumineux, tels que les graphistes, les éditeurs vidéo ou les musiciens, car il leur permet d’accéder et de modifier efficacement leurs projets.

Un autre avantage du Crucial P3 est sa fiabilité et sa durabilité. Doté d’une technologie de pointe et de composants de qualité, ce disque SSD offre une plus grande endurance et une longue durée de vie. Vous pouvez également l’utiliser comme un SSD portable, avec le bon boîtier, avec des vitesses plus élevées et la moitié de l’encombrement d’un SSD ou HDD moyen de 2,5 pouces.

Disque SSD Crucial P3 M.2 (2 To)

C’est une excellente option pour ceux qui cherchent à améliorer les performances et la capacité de stockage de leur ordinateur. Avec sa vitesse fulgurante, sa grande capacité et son utilisation polyvalente, il est parfait pour les joueurs, les professionnels de la création et les utilisateurs moyens.

