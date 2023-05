L’ancien PDG de Google a lancé un avertissement terrifiant sur l’intelligence artificielle

Les intelligences artificielles sont sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Le dernier à parler était l’ancien PDG de Google.

La peur de l’IA n’est pas seulement en dehors du secteur de la technologie

La terreur contre l’intelligence artificielle devient chaque jour plus palpable. Il est vrai que pour le moment tout s’est concentré sur les métiers qui vont disparaître, mais avant l’analyse de certains experts du monde de la technologie, les dangers sont bien d’autres. Il existe déjà des IA qui ont été conçues pour détruire le monde et en ont même inventé une qui a été créée pour vous humilier, mais pour le moment leurs applications restent plus anecdotiques que réelles pour la grande majorité de la population.

Maintenant, Eric Schmidt, ancien PDG de Google a mis en garde contre les dangers de l’IA. Mais il ne parle pas d’aujourd’hui, mais essaie de regarder vers l’avenir pour en montrer les dangers. Voyons ce qu’il a dit.

Le sérieux avertissement concernant l’IA

Selon Android Authority, Eric Schmidt a réalisé une interview très intéressante avec le Wall Street Journal de Londres. Là, ils ont parlé de diverses questions, y compris les implications que la technologie de l’intelligence artificielle pourrait avoir pour l’avenir. Le résultat a été que Schmidt a expliqué ses inquiétudes quant à l’avenir de cette technologie et les problèmes qu’elle pourrait avoir si elle tombait entre de mauvaises mains. Leurs préoccupations ont été exprimées clairement et simplement :

« Il existe des scénarios, pas aujourd’hui, mais dans un avenir raisonnable, où les systèmes seront capables de trouver des exploits et des cyber-problèmes ou de découvrir de nouveaux types de biologie. Aujourd’hui, tout cela n’est que fiction, mais il est raisonnable que cela devienne bientôt réalité. Lorsque cela se produira , nous devrons être préparés et nous assurer qu’ils ne sont pas utilisés par des personnes malveillantes. »

De cette façon, on peut voir à quel point leurs préoccupations sont tout à fait légitimes. Nous devons garder à l’esprit qu’à l’avenir, les IA pourront être utilisées pour faire le mal, en étant capables d’infliger beaucoup de dégâts à de grands groupes de population. Par conséquent, vous devez le réglementer et travailler consciencieusement pour éviter que quelque chose de mal ne leur arrive.

Bref:

Erich Schmidt était PDG de Google au début des années 2000.

Il a été interviewé par « The Wall Street Journal » sur divers sujets, dont l’IA.

Schmidt est devenu l’une de ces voix préoccupées par l’IA.

Leurs préoccupations sont pour l’avenir, pas pour le moment.

Il pense qu’à l’avenir, les IA pourraient tomber entre les mains de personnes malveillantes qui pourraient les utiliser pour créer le chaos sur Internet et dans la vraie vie.

Bien sûr, l’actuel PDG de Google, Sundar Pichai, ne pense pas comme Schmidt. Au contraire, malgré le fait qu’il estime que ce type de technologie doit être réglementé, il est également un ferme défenseur de la nécessité de continuer à la rechercher et à la promouvoir afin d’avoir sa puissance à portée de main. Pour cette raison, Google a lancé Bard, son alternative à ChatGPT avec laquelle il espère reprendre le marché, ou du moins en atténuer la chute, puisque Bing a gagné beaucoup d’adeptes depuis qu’il a vu ChatGPT intégré à celui-ci.

