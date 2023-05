MIUI est déjà la couche de personnalisation avec le plus d'utilisateurs au monde : ce sont ses chiffres bestiaux

Xiaomi a révélé le nombre impressionnant de MIUI, son système d’exploitation basé sur Android.

Avec plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde, MIUI est l’une des couches de personnalisation les plus utilisées sur la planète.

Depuis son lancement en 2010, MIUI est la couche de personnalisation choisie par Xiaomi pour donner vie à pratiquement tous ses smartphones et tablettes sortis depuis lors. Pendant tout ce temps, le logiciel a battu différents records et, pour la première fois, il a dépassé la barrière des 600 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, comme l’a révélé la société elle-même.

La dernière fois que Xiaomi a révélé des chiffres liés à la réception de son système d’exploitation basé sur Android, c’était il y a un an et demi. À cette époque, MIUI venait de dépasser les 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, de sorte que l’entreprise a pu pousser son système d’exploitation à plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs depuis le début de 2022.

600 millions de personnes utilisent déjà MIUI

Actuellement, MIUI est présent dans les appareils Xiaomi dans plus de 180 pays différents. Depuis son lancement, il a fallu cinq ans pour franchir la barrière des 100 millions d’utilisateurs actifs, et à peine trois ans plus tard, il avait déjà doublé ce nombre.

À ce jour, alors qu’une bonne poignée d’utilisateurs d’appareils Xiaomi profitent déjà de l’actualité de MIUI 14 (et souffrent de certains de ses bugs les plus courants), la couche de personnalisation de l’entreprise est déjà l’une des plus utilisées sur toute la planète, et sans sans doute le plus populaire de tous sur la scène Android avec One UI, la couche de personnalisation des smartphones Samsung Galaxy.

Cela ne veut cependant pas dire que c’est le meilleur. Une bonne partie des utilisateurs de MIUI ne sont pas entièrement satisfaits de la stabilité des dernières versions du système d’exploitation de Xiaomi, ni de la décision de Xiaomi de continuer à inclure d’énormes quantités de bloatware et de publicités dans l’interface.

