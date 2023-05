Ce grand concept imagine à quoi ressemblera iOS 17, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone

Un concepteur a publié une vidéo sur YouTube détaillant son concept de ce à quoi ressemblera iOS 17, y compris certaines fonctionnalités non vues dans les fuites.

C’est le look d’iOS 17 imaginé par un designer.

Il reste environ deux semaines pour la présentation d’iOS 17 et nous connaissons déjà quelques nouvelles sur ce que sera le prochain système d’exploitation pour iPhone. Certains d’entre eux passeront par voir les paroles des chansons qui sont jouées dans Apple Music sur l’écran de verrouillage, un centre de contrôle repensé ou que le toujours à l’écran intégrera de nouvelles fonctions, entre autres.

Maintenant, tel que publié dans 9to5Mac, un designer nommé Nicholas Ghigo a créé un concept de ce à quoi ressemblera iOS 17. Ce concept a été assemblé dans une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, et il a également l’air très bien.

Voici à quoi ressemblera iOS 17 selon ce designer

Dans la vidéo, nous pouvons voir, par exemple, la fonction qui place les paroles des chansons sur l’écran de verrouillage comme imaginé par Ghigo. Vous pouvez également voir les nouveaux styles de police qui devraient arriver avec le nouveau système d’exploitation, ainsi que des raccourcis personnalisables sur ce même écran (bien que ce dernier n’ait pas été divulgué, il n’y a pas non plus de rumeurs à ce sujet).

Apple, semble-t-il, a également travaillé sur la refonte du centre de contrôle dans iOS 17. La conception actuelle est restée largement inchangée depuis iOS 11. Bien que les fuites ne précisent pas exactement ce qui a pu changer, le concepteur imagine des commandes légèrement mises à jour. Nous pouvons également voir des applications se déverrouiller avec Face ID, bien que cela n’ait pas non plus été divulgué.

En plus de ce que nous pouvons voir dans la vidéo et des rumeurs qui circulent depuis un certain temps, il faut ajouter qu’iOS 17 devrait recevoir une refonte des applications Wallet et Health, une nouvelle vue en grille pour permettre plus de changements de fond d’écran. facilement et une application qui combinera des fonctions de santé avec des notes rapides.

Rappelons qu’iOS 17 sera présenté lors de la prochaine WWDC, qui se tiendra le 5 juin.

