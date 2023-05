Ce joyau caché chute à des niveaux historiquement bas : design haut de gamme, écran OLED et autonomie de 2 jours

Nous l’avons analysé et il nous semble l’un des meilleurs achats du milieu de gamme, désormais moins cher que jamais.

L’écran est l’un des points forts de ce milieu de gamme avec la 5G qui tombe à son prix minimum historique // Image : Urban Tecno.

Si vous souhaitez renouveler votre téléphone portable et que vous disposez d’un budget d’environ 300 euros, les options les plus connues se trouvent au catalogue de firmes telles que Xiaomi et Samsung. Cependant, cela vaut la peine de regarder en dehors des marques les plus populaires car vous pouvez trouver de véritables joyaux cachés comme le Honor Magic 5 Lite 5G. En plus de sa qualité, ce smartphone brille actuellement grâce à la grande remise qu’il met en vedette sur Amazon, où il tombe à 289,90 euros dans le beau modèle vert.

Il n’y a aucun autre store qui correspond au prix avantageux qu’offre Amazon en ce moment. Le Honor Magic 5 Lite 5G est également en vente chez Ebay et chez MediaMarkt, mais dans ceux-ci il ne descend qu’à 329 euros. Attention, celui d’Amazon est le prix le plus bas qu’ait eu le smartphone Honor depuis sa mise en vente, la remise de 80 euros représente son minimum historique.

Après avoir précisé que le Honor Magic 5 Lite 5G a un prix unique, il est temps de découvrir pourquoi c’est un si bon achat. Chez Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion d’analyser ce Honor Magic 5 Lite 5G pendant quelques semaines, nous allons donc vous parler de tous ses avantages. On peut vous dire qu’il a un design premium, un écran OLED de haute qualité et une batterie qui vous surprendra pour de bon.

HONOR Magic 5 Lite 5G

Achetez le Honor Magic 5 Lite 5G moins cher que jamais

Nous commençons par parler de la conception du Honor Magic 5 Lite 5G, car c’est vraiment l’une des raisons qui jouent en faveur de son achat. Le smartphone a un design original et vraiment beau, avec un cercle frappant à l’arrière qui abrite les caméras arrière du téléphone. La sensation qu’il procure lorsque vous le tenez entre vos mains est premium, il ressemble à un mobile plus cher. De plus, il est très confortable grâce à une épaisseur de 7,99 millimètres et un poids de seulement 174 grammes.

On se concentre sur la face avant du mobile pour tomber sur un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Vous pouvez être tranquille concernant l’affichage du contenu, puisque les images sont bonnes pour leur netteté, leur reproduction des couleurs et leur luminosité maximale. En fait, c’est un écran plus proche des mobiles haut de gamme que des mobiles milieu de gamme. Au fait, le lecteur d’empreintes digitales est sur l’écran lui-même, il est très confortable de déverrouiller le terminal.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 695, avec modem 5G intégré. La puce a beaucoup de puissance pour une utilisation quotidienne, avec la possibilité de naviguer de manière transparente dans les applications de messagerie, les médias sociaux, les médias en streaming et même les jeux légers. Vous devez garder à l’esprit, bien sûr, que l’expérience ralentit lorsque nous voulons jouer à des jeux avec des graphismes avancés.

La batterie de 5 100 mAh mérite une mention spéciale, capable d’offrir entre 9 et 10 heures d’écran allumé. Avec ces données, vous pouvez être sûr qu’il touchera deux jours d’autonomie avec une seule charge. Vous n’aurez besoin que d’une heure pour le recharger complètement, car il prend en charge une charge rapide de 40 W. Malheureusement, le chargeur n’est pas inclus dans la boîte, vous devrez donc en acheter un que vous avez déjà ou l’acheter séparément.

HONOR Magic 5 Lite 5G

Le modèle qui baisse de prix dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Son système d’exploitation est Android 12 avec Magic UI 6.1, avec la prochaine mise à jour confirmée d’Android 13. D’autre part, si vous souhaitez l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, l’appareil photo le plus performant est l’arrière de 64 mégapixels. La caméra frontale de 16 mégapixels est située dans le trou de l’écran et remplit plus que sa fonction lors des selfies et des appels vidéo.

Le résumé est que ce Honor Magic 5 Lite 5G fait partie des meilleurs téléphones milieu de gamme pour des raisons plus que suffisantes. C’est un terminal très équilibré, avec des sections qui se démarquent notamment comme le design, l’écran et la batterie. Il brille également actuellement pour avoir sa plus grande remise à ce jour, il peut donc être à vous pour seulement 289,90 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :