Le Samsung Galaxy S23 FE ne va pas arriver sur le marché de si tôt (et ne le fera peut-être pas)

Après des mois à entendre des rumeurs et des fuites sur le Samsung Galaxy S23 FE, il semble que son avenir immédiat pourrait être en danger.

Le Samsung Galaxy FE 21 était le dernier haut de gamme abordable de la firme.

Au début du mois on parlait d’un nouveau leak concernant le Samsung Galaxy S23 FE. Concrètement, il aurait le même appareil photo que son frère aîné. Nous savions également à propos de ce nouveau haut de gamme abordable des Coréens qu’il aurait un processeur Exynos au lieu d’un chipset signé par Qualcomm, ce qui laissait le terminal sans l’une des fonctionnalités les plus attrayantes du nouveau lot.

Maintenant, selon les informations publiées par SAMMobile, il est certain que nous ne verrons pas le Samsung Galaxy S23 FE de sitôt, et de plus, il est possible que l’appareil ne soit même pas dévoilé. Ou, du moins, pas de la manière dont on s’y attend.

Le Samsung Galaxy S23 FE n’arrivera pas cet été

On sait déjà que Samsung prévoit de présenter les nouveaux Z Fold 5 et Z Flip 5 pour le mois de juillet, avec une nouveauté intéressante pour le plus petit de ses pliables. Ce lancement était en avance sur le traditionnel mois d’août et il semble que ce serait une manière de masquer les résultats économiques de la firme coréenne au cours du troisième trimestre.

Dès qu’il a été su que le lancement des nouveaux pliables du fabricant serait avancé au mois de juillet, des spéculations ont immédiatement commencé sur le fait que le Samsung Galaxy S23 FE serait présenté avec eux. Et ce ne sera pas le cas. Aucun signe ne laisse présager une annonce imminente. Selon la source, l’appareil sera présenté au cours du premier trimestre 2024.

Maintenant : quelque chose dont il semble que personne n’ait tenu compte, c’est que ce petit frère de la famille Galaxy S23 ne sera même pas annoncé. Le motif? Nous savons tous que le marché du mobile est en baisse et que les utilisateurs veulent de grands écrans. De la source, il y a des spéculations selon lesquelles il sera lancé sous un nouveau nom ou, dans le pire des cas, qu’il sera annulé.

Il semble qu’avec cet appareil, encore une fois, nous soyons confrontés à un gâchis assez important. Les fuites se contredisent et, aujourd’hui, impossible de savoir qui a raison. Nous serons attentifs au cas où il y aurait des nouvelles concernant l’avenir du Samsung Galaxy S23 FE.

Galaxy S23

Marque Samsung Autre nom Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix 959 €

