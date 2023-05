Non, ce n’est pas une blague : Xiaomi vient de lancer un four de bureau intelligent qui vous aidera à manger beaucoup plus sainement

Xiaomi n’arrête pas de nous surprendre avec de nouvelles versions pratiquement quotidiennement. Hier nous vous disions à quoi ressemblait le nouveau réfrigérateur Mijia Cross-Door 603L Ice Crystal Rock, aujourd’hui il vient de nous surprendre avec la présentation de son nouveau Xiaomi Mijia Smart Steam Oven, un four de table qui a la particularité d’intégrer des fonctions intelligentes inhabituelles dans produits de ce type.

Celui-ci a été officiellement mis en vente en Chine au prix de 2 299 yuans, soit environ 303 euros à changer. Bien sûr, malheureusement, il ne peut être acheté que sur ce marché au moins pour le moment, car la marque n’a pas confirmé que nous pourrons en profiter globalement après quelques mois.

Compact, intelligent et idéal pour des recettes saines et délicieuses

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce four à vapeur intelligent Xiaomi Mijia est un four vraiment compact avec des dimensions de 458 x 496 x 396 mm spécialement conçu pour être utilisé sur notre comptoir de cuisine. Il est fabriqué en acier inoxydable de type 304 et dispose de différents contrôles physiques à partir desquels nous pouvons configurer tout son fonctionnement.

En plus de cela, un autre élément clé se trouve dans ses différents modes de cuisson, qui vont de la cuisson classique de toute une vie à un système de cuisson à la vapeur grâce au bac inférieur d’un litre que l’on peut remplir d’eau, donc que cuisiner sainement avec ce produit ne va pas être beaucoup moins un problème.

La capacité interne de ce four est d’un maximum de 27 litres, il a une puissance de fonctionnement maximale de 2 150 W pour un chauffage rapide des aliments et est entièrement compatible avec l’application Mi Home pour gérer également tout son fonctionnement. visualiser des dizaines de recettes à partir de celui-ci.

Prix ​​et disponibilité du nouveau four à vapeur intelligent Xiaomi Mijia

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau four à vapeur intelligent Xiaomi Mijia peut désormais être acheté en Chine au prix officiel de 2 299 yuans, soit environ 303 euros à changer. Pour l’instant, on ne sait pas s’il finira par arriver dans une version globale, mais nous vous tiendrons informés à tout moment au cas où cela se produirait enfin.

