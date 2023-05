Nouveau Xiaomi CIVI 3 : une bête bon marché avec deux caméras frontales et 16 Go de RAM

Le Xiaomi CIVI 3 est le nouveau smartphone haut de gamme lancé par Xiaomi en Chine, qui pourrait bientôt débarquer sur le marché mondial.

Le nouveau Xiaomi CIVI 3, qui pourrait arriver en France sous le nom de Xiaomi 14 Lite au cours de la prochaine année

Le Xiaomi CIVI 3 est le nouveau smartphone haut de gamme lancé par Xiaomi en Chine. Il s’agit de la troisième génération de la série CIVI, composée de modèles qui se distinguent par des designs raffinés, des systèmes de caméras hautement solvants et des spécifications supérieures à celles de leurs rivaux de la même gamme. Et compte tenu de ce que la marque a déjà fait avec son CIVI 2, qui a fini par devenir le Xiaomi 13 Lite mondial, il est possible que ce nouveau modèle finisse par arriver dans notre pays sous le nom de Xiaomi 14 Lite au cours de la prochaine année.

Avec ce nouveau modèle, Xiaomi a décidé d’élever le niveau dans des sections telles que le processeur, l’écran ou le système photographique. Nous allons passer en revue toutes ses fonctionnalités et ses détails.

Xiaomi CIVI 3, toutes les infos

Xiaomi CIVI 3 Caractéristiques Dimensions 158,75 x 71,7 x 7,56 mm

173,5 grammes Filtrer Pliable OLED incurvé de 6,55 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz

Luminosité maximale de 1500 nits

Des lunettes de gorille Processeur MediaTek Dimension 8200 Ultra RAM 12/16 Go LPDDR5X Système opératif MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go/1 To appareils photo arrière:

Sony IMX800 50 Mpx ƒ / 1,77 Mpx principal

Sony IMX355 ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

frontale:

32 Mpx + 32 Mpx ultra grand angle Batterie 4500mAh

Charge rapide 67W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

Dual SIM

Double haut-parleur stéréo avec Dolby Atmos

Capteur de lumière ambiante sous l’écran

télécommande infrarouge

Capteur de lumière 360 connectivité 5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Le design du Xiaomi CIVI 3 maintient la ligne du précédent CIVI 2, avec des courbes comme protagonistes principaux à la fois à l’avant et à l’arrière. De même, la découpe de l’écran dans le style « Dynamic Island » de l’iPhone 14 Pro est conservée, avec deux caméras à l’intérieur qui combinent un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle pour obtenir plus de polyvalence lors de la prise d’autoportraits.

Son dos, en verre et avec une finition bicolore disponible en bleu, violet, gris et or, abrite le grand module caméra circulaire dirigé par un capteur Sony IMX800 de 50 mégapixels. A côté on retrouve un appareil photo secondaire associé à un objectif ultra grand-angle, et un capteur de 2 mégapixels pour les clichés macro.

L’écran CIVI 3 est l’un de ses points forts, avec une diagonale de 6,55 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi a utilisé un panneau OLED flexible, qu’il a réussi à presser pour atteindre une luminosité maximale de 1500 nits.

Le processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra est chargé de donner vie à MIUI 14. Il est associé à 12 ou jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage interne UFS 3.1. Le tout est épaulé par une batterie d’une capacité de 4500 mAh associée à un système de charge rapide de 67 W. Dans ce cas, il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil.

Prix ​​​​du Xiaomi CIVI 3 et où l’acheter

Pour l’instant, le nouveau smartphone de Xiaomi a été présenté en Chine. Comme le reste des modèles qui composent cette série, le CIVI 3 se distingue par son prix abordable malgré ses spécifications de pointe.

A cette occasion, le prix du Xiaomi CIVI 3 démarre à partir de 2499 yuans, soit environ 329 euros actuellement. Ce chiffre correspond au modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et en cas d’opter pour le modèle le plus extrême, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, vous devrez payer 2 999 yuans ou 395 euros pour changement.

La marque n’a pas partagé de données concernant sa disponibilité dans le monde. Il faudra probablement quelques mois pour que l’appareil franchisse les frontières de la Chine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :