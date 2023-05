Nouveau TicWatch Pro 5 : la première smartwatch avec processeur Snapdragon W5+ Gen 1 et WearOS

Mobvoi a présenté sa nouvelle smartwatch, la TicWatch Pro 5. Il s’agit de la première smartwatch à intégrer le processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, ainsi que des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

La TicWatch Pro 5 est la smartwatch la plus avancée à ce jour

Aujourd’hui, l’une des smartwatches les plus attendues de Mobvoi a vu le jour. La société a présenté le Mobvoi TicWatch Pro 5, avec lequel la société entend concurrencer directement le marché des smartwatch haut de gamme, qui compte jusqu’à présent le Samsung Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch (et qui a récemment rejoint le Pixel Watch de Google ).

Cet appareil est assez surprenant, car il est livré avec des fonctions d’IA intégrées en usine, axées sur l’amélioration des aspects de santé du terminal et l’amélioration de ses fonctions à cet égard. La montre intègre Wear Os 3 et un processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, le meilleur de la firme californienne pour les wearables en ce moment.

Voici la Mobvoi TicWatch Pro 5

Mobvoi TicWatch Pro 5 Caractéristiques Dimensions 50,15 x 48 x 12,2 mm Poids 44,35 grammes Filtrer OLED de 1,43 pouces densité de pixels 326 ppi Processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 RAM 2 Go Système opératif Porter OS 3 Stockage 32 Go Batterie 628 mAh (jusqu’à 80 heures de durée) Autres Bluetooth 5.2 Wifi GPS accéléromètre Gyroscope des lunettes de gorille Imperméable Charge rapide prix de départ 359,99 €

Il convient de mentionner que cette TicWatch Pro 5 est la première smartwatch du marché avec le Snapdragon W5+ Gen 1. Selon le fabricant, ce processeur améliore grandement ce qui a été vu dans le Snapdragon Wear 4100 qui avait leurs montres à ce jour : la performance est la deux fois plus rapide et offre une expérience utilisateur fluide.

Toujours selon la firme, la batterie de la montre peut durer jusqu’à 80 heures grâce à un « écran ultra basse consommation », puisque les utilisateurs peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin simplement en touchant la couronne de la montre et sans à aucun moment que l’écran ne tourne. sur. La montre dispose également d’une charge rapide, qui promet de laisser l’appareil complètement chargé en un peu moins d’une heure à partir de 0 %.

Fonctionnalités de construction, de santé et d’IA solides au même endroit

Commençons par les capacités d’intelligence artificielle du TicWatch Pro 5. D’une part, ce sont des aspects que l’utilisateur remarquera à peine, comme les nouveaux algorithmes internes qui pilotent l’appareil. En revanche, ils se feront sentir dans la création de sphères via la plateforme TimeShow, propriété de Mobvoi.

En ce qui concerne la santé et le sport, l’appareil est livré avec plus de 100 modes d’entraînement, au cours desquels l’activité physique est constamment surveillée. Une fois de plus, les dossiers de santé classiques tels que la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin ou la température corporelle apparaissent dans la conversation.

Nous trouvons également notre propre application de surveillance du sommeil appelée TicHealth, où nous verrons également une section pour gérer le stress. La montre nous enverra une notification lorsqu’elle détectera tout type de fatigue inhabituelle.

L’appareil peut désormais être acheté à la fois sur Amazon et sur le site officiel de Mobvoi pour un prix de départ de 359,99 euros

