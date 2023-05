Caviar lance une version exclusive de l’iPhone 14 Pro Max avec une Rolex intégrée dans son étui

Cet iPhone 14 Pro Max en édition limitée comprend un boîtier en titane avec une Rolex Cosmograph Daytona Oyster intégrée et coûte 180 000 $.

Voici à quoi ressemble l’iPhone 14 Pro Max x Rolex Daytona Edition créé par Caviar

Malgré la crise causée par la guerre en Russie et en Ukraine et la hausse générale des prix, il existe encore des marques qui se consacrent à prendre des terminaux haut de gamme haut de gamme, généralement d’Apple, en lançant des éditions spéciales de ces mobiles avec d’énormes quantités d’or et de précieux pierres et les revendre pour des milliers de dollars.

La société la plus connue de ce segment est peut-être Caviar, une société qui a annoncé des versions exclusives de l’iPhone 13 avant qu’il n’arrive sur le marché et qui vient de lancer une édition limitée de l’iPhone 14 Pro Max avec une Rolex intégrée dans son boîtier.

Avec cette version limitée de l’iPhone 14 Pro Max, vous n’aurez plus besoin de porter de montre

Caviar a mis en vente via son site Web l’iPhone 14 Pro Max x Rolex Daytona Edition, une version exclusive du terminal le plus complet de la famille iPhone 14 qui se distingue par un boîtier en titane avec un revêtement PVD noir, or 24 carats -plaqué et orné de sphères décoratives au dos qui simulent le compteur de vitesse, les jauges d’huile et de carburant d’une voiture de course.

Mais ce n’est pas l’élément le plus marquant au dos de ce boîtier, puisqu’il est incrusté d’une Rolex Cosmograph Daytona Oyster, une montre automatique de 40 millimètres au cadran noir et aux finitions en or jaune, qui ne peut évidemment pas être retirée du boîtier. pour le transporter sans le mobile.

À elle seule, cette montre vaut déjà des dizaines de milliers de dollars, mais Caviar vend l’iPhone 14 Pro Max et cet étui exclusif ensemble pour un prix qui débutera à 182 000 $ et variera en fonction de l’option de stockage choisie sur l’iPhone. .

Caviar a déjà confirmé qu’il ne fabriquera que trois unités de cette édition limitée de l’iPhone 14 Pro Max, une version réservée uniquement à ceux qui ont l’argent pour la punition.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :