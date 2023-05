Xiaomi faufile son dernier mobile milieu de gamme parmi les meilleures ventes et avec une remise incluse

Une belle montée de positions pour le nouveau Xiaomi Redmi Note 12 sur Amazon.

Le nouveau roi du milieu de gamme en 2023 revient en force.

Le Xiaomi Redmi Note 12 a capté toute l’attention des consommateurs avec une offre impressionnante sur Amazon et AliExpress. Alors que sur le site officiel de Xiaomi, le prix officiel du Redmi Note 12 est de 249,99 euros pour la version avec 128 Go de mémoire interne, les acheteurs peuvent profiter de remises importantes dans d’autres boutiques en ligne.

Plus précisément, sur Amazon, il est disponible pour seulement 157 euros, tandis que sur AliExpress, son prix est encore plus compétitif, à 155 euros. Ces prix irrésistibles ont dopé les ventes du Redmi Note 12, le conduisant à devenir le deuxième mobile le plus vendu sur Amazon la semaine dernière.

En commençant par les performances, le téléphone Xiaomi est équipé d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 685 de 6 nm et d’une carte graphique Adreno 610. Avec 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage interne UFS 2.2, ce téléphone offre des performances fluides et une capacité de stockage généreuse. De plus, il est possible d’étendre encore le stockage jusqu’à 1 To en utilisant des cartes micro SD.

L’une des principales caractéristiques de cet appareil est son design élégant et léger. Avec un corps en plastique de seulement 7,8 mm d’épaisseur et pesant 184 grammes, le Redmi Note 12 est confortable à tenir et à transporter. Son écran Amoled de 6,67 pouces offre une expérience visuelle immersive avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il a une luminosité maximale de 1200 nits, ce qui garantit une visibilité claire même dans des environnements lumineux. L’écran est protégé par Gorilla Glass 3 et présente une élégante courbure 2,5D.

La durée de vie de la batterie est impressionnante avec une capacité de 5 000 mAh, garantissant une utilisation à long terme sans se soucier de manquer de puissance. De plus, la charge rapide de 33W vous permet de recharger votre téléphone rapidement. La charge inversée est également incluse, vous pouvez donc utiliser le Redmi Note 12 comme source d’alimentation pour charger d’autres appareils tels que des écouteurs sans fil ou d’autres téléphones mobiles.

La qualité des photographies est un autre point fort du Redmi Note 12. Il dispose d’une triple caméra arrière qui comprend un capteur principal Samsung S5KJN1 de 50 MP avec une ouverture f/1,8, un grand angle Omnivision de 8 MP et un objectif macro. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’une caméra frontale simple mais compétente de 13 MP.

En termes de connectivité, le Redmi Note 12 propose un large éventail d’options telles que 4G, NFC, port casque, infrarouge, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS et Dual SIM. Le lecteur d’empreintes digitales sur le côté permet un déverrouillage rapide et sécurisé. Par ailleurs, il a récemment été mis à jour vers Android 13 avec l’interface utilisateur MIUI 14, apportant une expérience utilisateur mise à jour et améliorée.

Le Xiaomi Redmi Note 12 est un appareil impressionnant avec une offre irrésistible. Avec son prix compétitif sur Amazon et AliExpress, il n’est pas surprenant que l’un des meilleurs terminaux Xiaomi Redmi Note ait gagné en popularité et soit devenu l’un des téléphones mobiles les plus vendus sur le marché aujourd’hui.

