Nokia T10 commence à recevoir la mise à jour Android 13 avec de nouvelles fonctionnalités et des correctifs

HMD Global a déjà déployé la mise à jour Android 13 pour une large gamme de téléphones Nokia, notamment les Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20, Nokia G20, Nokia G10, Nokia X30, Nokia G60, Nokia G11 Plus et Nokia. G21. Et maintenant, la société a commencé à pousser la nouvelle mise à niveau logicielle vers sa tablette – le Nokia T10. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Nokia T10 Android 13.

La tablette Nokia T10 a été annoncée en juillet dernier avec le système d’exploitation Android 12. La tablette est prête à recevoir sa première mise à jour logicielle majeure – Android 13. Actuellement, la mise à niveau est en phase de roulement et sera disponible pour tous dans les prochains jours. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données ainsi que de stockage sur votre appareil.

En termes de fonctionnalités et de modifications, la tablette bénéficie d’une mise à niveau logicielle Android 13 avec une grande liste de fonctionnalités, notamment la prise en charge de Material You pour les icônes d’applications tierces, l’amélioration des paramètres rapides et de la disposition des notifications, l’amélioration du bien-être numérique, les améliorations de l’historique du presse-papiers, par application préférence linguistique, et plus encore.

Nouveau matériau que vous concevez Couleurs vives et options de thème personnalisables

Améliorations de la confidentialité et de la sécurité Nouveau tableau de bord de confidentialité Indicateurs de microphone et de caméra Nouvelles autorisations Nouvelles fonctionnalités de sécurité

Nouvelles fonctionnalités pour la productivité et l’accessibilité Nouveau menu multitâche Nouvelle fonctionnalité d’accès vocal Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Corrections de bugs et améliorations des performances Téléphone plus stable et réactif



Si vous possédez le Nokia T10, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA sur votre téléphone, sinon, vous pouvez accéder à Paramètres> Système> Mise à jour du système, si la mise à jour n’est pas disponible, attendez quelques jours.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous de le charger à au moins 50 % et faites également une sauvegarde des données importantes.

