Les principales nouveautés d’iOS 17 sont révélées, dont une inspirée du Google Pixel

Apple emprunte l’écran intelligent du « Pixel Stand » pour iOS 17 et permettra à ses iPhones de fonctionner comme des écrans intelligents de bureau.

Voici un Pixel 6 exhibant fièrement son écran intelligent sur un « Pixel Stand ».

Il ne reste que quelques jours pour découvrir officiellement toutes les nouvelles sur iOS 17 à Cupertino, bien que la prochaine grande génération de logiciels Apple pour ses iPhones ait déjà quelques coutures grâce aux fuites traditionnelles qui accompagnent généralement presque toutes les annonces importantes. En fait, il se murmure qu’Apple adoptera à nouveau une autre fonction caractéristique des Pixels, même si cette fois nous n’avons pas affaire à quelque chose de moderne mais à une option imaginée par Google en 2018.

Nous parlons bien sûr des écrans intelligents conçus par Google, qui profitent de la fonctionnalité ‘toujours à l’écran’, se montrant une fois que nous plaçons l’appareil sur le ‘Pixel Stand’, afin que nous puissions utiliser des commandes intelligentes et des widgets pendant la charge comme si un écran de bureau intelligent en question.

Bien que la nouvelle se soit répandue comme une traînée de poudre dans des médias tels que 9to5Mac ou Android Authority, parlant toujours « d’une rumeur », la vérité est que l’information a été révélée par l’analyste populaire Mark Gurman, de Bloomberg, nous pouvons donc faire suffisamment confiance à ses sources pour lui donner la crédibilité qu’il mérite et le considérer comme quelque chose de tout à fait faisable.

Donc, nous savons déjà qu’Apple semble prêt à nous présenter avec iOS 17 sa propre idée d’un iPhone qui peut devenir un écran intelligent de bureau lorsqu’il est chargé sans fil sur une base de bureau, nous permettant ainsi d’accéder aux services de contrôle vocal et les plus basiques informations en utilisant le « toujours sur l’affichage » pour consommer le minimum d’énergie et éviter d’endommager prématurément la batterie de l’appareil.

Ce qui est curieux, c’est que Gurman affirme que chez Apple cette option ne sera activée que lorsque l’iPhone sera placé en position horizontale sur la base de chargement, alors que dans l’implémentation de Google l’orientation n’a pas d’importance puisqu’Android adapte automatiquement les widgets en fonction de la position de le téléphone Pixel à la verticale ou à l’horizontale.

L’autre partie de l’équation n’a pas non plus été révélée, à savoir qu’il n’y a pas de nouvelles d’un hypothétique « Apple Stand » qui devrait accompagner cette fonctionnalité à un prix raisonnable, pouvant charger et refroidir en toute sécurité tout iPhone doté d’une charge sans fil fonctionnalité, en plus d’activer cet écran AOD intelligent pour vous. Pour donner un exemple, le ‘Pixel Stand’ n’est pas bon marché du tout, coûtant pas moins de 79 euros.

Apple a l’intention de copier les écrans intelligents que les téléphones Pixel de Google affichent lorsqu’ils sont placés sur les bases de bureau, bien que dans le cas du fabricant de Cupertino, nous ayons de nombreux détails à connaître sur une éventuelle base de recharge sans fil, ou son prix de vente au détail.

L’analyste de Bloomberg dit que ce sera l’une des fonctionnalités vedettes d’iOS 17, et bien qu’Apple ait la réputation de réinventer avec l’acceptation de la majorité des choses que d’autres ne peuvent pas transformer en succès, la vérité est que si c’est le meilleur de la nouvelle itération de iOS, nous allons recevoir une rénovation très ennuyeuse.

D’autre part, cela pourrait être la première étape d’une famille d’écrans intelligents pour la maison numérique d’Apple même, ou même les tests pilotes d’une tablette iPad qui peut être fixée magnétiquement à différents points de support métalliques tout comme la PixelTablet.

Et pour le compléter, le même leaker en a profité pour nous dire qu’il y aura des améliorations notables dans Wallet, dans les services de localisation et dans la mise à jour des services propriétaires d’Apple tels que les applications de santé ou la nouvelle application ‘Diary’.

Rappelons que l’Apple WWDC se tiendra du 5 au 9 juin dans les entrailles de l’Apple Park !

