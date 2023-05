Windows 11 Insider Build 25370 apporte la prise en charge de vTPM dans Hyper-V

Après avoir hébergé avec succès le Microsoft Build 2023 Keynote, la société commence maintenant à ajouter les fonctionnalités annoncées aux versions Insider Preview. Microsoft publie Windows 11 Build 25370 pour Canary Channel et apporte certaines des fonctionnalités annoncées dans Microsoft Build 2023.

Il y a un tas de capacités d’IA qui arriveront sur Windows 11 plus tard cette année. Oui, nous avons déjà pu voir l’aperçu de bon nombre de ces fonctionnalités lors de l’événement Microsoft Build 2023 d’hier. Et Windows Insiders reçoit déjà un premier accès à certaines des nouvelles fonctionnalités via la build 25370.

La build 25370 de Windows 11 Insider Preview ajoute la prise en charge de vTPM dans Hyper-V sur les builds Windows on Arm (Arm64). Cela indique qu’après la mise à jour de votre système d’exploitation hôte vers cette version ou une version supérieure, vous pourrez mettre à niveau les machines virtuelles Arm de votre système d’exploitation invité vers les versions d’aperçu de Windows 11 Insider.

Après la mise à niveau vers Windows 11 Insider build 25370, vous pourrez accéder aux propriétés avancées des cartes réseau et des propriétés Internet directement à partir des paramètres réseau avancés.

Quoi de neuf dans la version 25370

Prise en charge de vTPM dans Hyper-V sur les builds Windows on Arm (Arm64)

Après la mise à niveau de votre système d’exploitation hôte vers la dernière version de vol (Build 25370 et versions ultérieures), vous pourrez désormais mettre à niveau Windows invité sur Arm VM vers les versions Windows 11 Insider Preview car il détectera l’exigence TPM 2.0.

Modifications et améliorations

[Networking]

Ajout de la prise en charge des adaptateurs de pont via la ligne de commande via netsh.

Les réseaux Wi-Fi Passpoint prendront désormais en charge des performances de connexion améliorées et afficheront une URL dans les paramètres rapides pour fournir des informations aux utilisateurs sur le lieu ou l’événement.

Nous avons ajouté la prise en charge WPA3 à la fonction de point d’accès instantané Phone Link pour des connexions plus sécurisées au point d’accès d’un téléphone. Des correctifs ont également été apportés pour respecter les paramètres de connexion mesurés, réduire les profils en double et afficher le nom d’affichage du téléphone dans la liste des réseaux.

[Settings]

Nous avons ajouté des liens vers des propriétés avancées pour les adaptateurs réseau et les propriétés Internet sous Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres réseau avancés.

Puisqu’il s’agit d’une chaîne canarienne, Microsoft n’a pas fourni de liste complète des modifications et améliorations fournies avec la mise à jour. Oui, c’est l’affaire dans Canary Channel. Donc, pour vérifier toutes les fonctionnalités, vous devez mettre à jour la même version.

Si vous êtes un Windows Insider de Canary Channel, vous recevrez la mise à jour sur votre système. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

