Cela a pris 28 ans, mais Microsoft a finalement ajouté la prise en charge des fichiers RAR dans Windows

Près de 30 ans après l’arrivée de WinRAR, Microsoft a décidé de proposer un support natif du format RAR. Mieux vaut tard que jamais.

Les bonnes choses sont faites pour attendre, dit-on. Eh bien, nous avons dû attendre 28 ans, mais Windows 11 aura enfin un support natif pour les fichiers RAR. Beaucoup d’entre nous (sinon presque tous) ont WinRAR installé sur nos ordinateurs, et nous profitons d’une période d’essai qui ne se termine jamais.

Il est vrai que la fermeture de la fenêtre contextuelle de la période d’essai prend quelques secondes, mais maintenant nous n’allons même pas avoir à attendre cela, comme le rapporte TechCrunch. Et il était temps que Microsoft inclue une fois pour toutes la prise en charge de cette forme de compression.

Adieu à WinRAR ?

Ceux d’entre nous qui ont les cheveux gris se souviennent que les années 90 du 20e siècle étaient une compétition entre les formats de compression, qui servaient à faire tout ce que nous téléchargions sur Internet (à des vitesses ridiculement lentes pour le monde de la fibre optique) dont il semble que seuls quelques-uns étaient les survivants.

Tout cela c’était il y a une éternité, et une éternité plus tard, Microsoft a décidé de continuer. Et ils ne prendront pas seulement en charge RAR, comme indiqué :

Nous avons ajouté la prise en charge native de formats de compression supplémentaires tels que 7-zip, tar, gz, rar et bien d’autres à l’aide du projet open source libarchive. Vous pouvez désormais obtenir de meilleures performances en compressant les fichiers dans Windows.

Certains systèmes d’exploitation proposent depuis longtemps le support natif des fichiers RAR (il est impossible de ne pas penser à certaines distributions Linux), mais le fait que Windows soit enfin incité à le proposer est un changement que beaucoup d’entre nous n’ont pas vu venir. Et non seulement on ne l’a pas vu venir, mais il est possible qu’il finisse par ruiner un programme qui nous a accompagné pendant une grande partie de nos vies numériques.

Il est difficile d’imaginer ce que l’avenir réserve à WinRAR maintenant que Microsoft a apporté ce changement, mais comme de nombreux utilisateurs ne prévoient pas de passer à Windows 11 avant d’y être obligés (ce qui pourrait être très proche), il semble que WinRAR le sera toujours. capable de l’utiliser. il reste parcouru

