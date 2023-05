Le futur de Photoshop passe par l’IA générative : Adobe va intégrer Firefly dans son éditeur d’images

Adobe a introduit un nouvel outil dans Photoshop qui peut être utilisé pour développer et même modifier des images à l’aide de l’IA générative.

Photoshop gagne des outils d’IA avec sa dernière fonctionnalité.

Nous continuons d’avancer au milieu de l’engouement pour l’IA. Non seulement il semble que les fabricants et les développeurs doivent actuellement introduire l’IA dans tout projet qu’ils entreprennent, mais il semble également qu’ils risquent de perdre une masse critique d’utilisateurs et de clients s’ils ne le font pas. La vérité est que cela ne dit pas grand-chose non plus en faveur de l’être humain, mais nous n’allons pas aborder ce sujet ici.

Après que Microsoft a intégré ChatGPT dans Bing, Google a introduit Bard, et tout le monde a perdu la tête à propos de MidJourney, maintenant Adobe saute dans le train en marche de l’IA. Nous vous donnons les détails ci-dessous.

Voici l’IA générative d’Adobe

Comme on peut le lire dans The Verge, Photoshop vient de se doter d’un nouvel outil baptisé Firefly, qui a été lancé en bêta en mars dernier. Une autre version bêta a récemment été publiée dans laquelle Firefly peut être utilisé pour terminer le remplissage, recréer ou modifier des images via une fonction connue sous le nom de Generative Fill, que vous pouvez voir en fonctionnement sur ces lignes.

Cette fonctionnalité, dans Photoshop, fonctionne dans les calques individuels d’un fichier. Par exemple, il peut être utilisé pour agrandir les bords d’une photo ou ajouter des objets. D’Adobe, ils disent que les indications de l’utilisateur peuvent être laissées en blanc, de sorte que le réseau neuronal arrive à une conclusion à ses risques et périls. Aussi d’Adobe, ils disent que grâce aux commandes, cela devient beaucoup plus précis.

Ceux qui ont eu accès à la fonctionnalité disent qu’elle est « impressionnante et très imparfaite à la fois ». Certains des objets qu’il génère sont, selon ces sources, très peu naturels lorsqu’ils sont visualisés dans le contexte d’une image. En même temps, vous pouvez recréer des arrière-plans pour une image avec de très bons résultats et gérer plus que correctement des variables telles que l’éclairage.

Les responsables de Photoshop et Firefly commentent également que, selon le processus de formation suivi par l’IA, toute image générée devrait pouvoir être utilisée à des fins commerciales. Il dispose également d’un système d’attribution automatique, de sorte que vous pouvez facilement dire à quiconque voit l’image qu’elle a été créée avec l’IA.

Pour l’instant, Firefly n’est pas encore disponible dans Photoshop dans aucune de ses versions commerciales, mais si vous êtes inscrit au programme bêta d’Adobe, vous pouvez tester la fonctionnalité en téléchargeant la dernière version bêta pour ordinateur.

