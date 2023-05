iOS 17 rendra l’affichage permanent de l’iPhone plus fonctionnel avec la fonction d’affichage intelligent

Apple est à quelques jours de présenter iOS 17 pour la première fois, et de nouveaux détails émergent sur ce qui nous attend pour la prochaine grande mise à jour. Selon Bloomberg, iOS 17 apportera de nouvelles fonctionnalités au matériel d’affichage permanent qui pourraient être un précurseur d’un futur écran intelligent Apple.

Mark Gurman rapporte qu’iOS 17 ajoutera un nouveau mode d’affichage qui transformera l’iPhone 14 Pro en une sorte d’affichage intelligent lorsqu’il est verrouillé en orientation paysage. L’affichage permanent présente actuellement une version atténuée du fond d’écran, de l’heure, des notifications et jusqu’à cinq widgets. Aucun support paysage n’est présent sur l’écran de verrouillage ni sur l’écran d’accueil.

Selon le rapport :

La vue apparaîtra lorsqu’un iPhone est verrouillé et positionné horizontalement, fonctionnant de la même manière que les écrans dédiés proposés par Google et Amazon.com Inc. d’Alphabet Inc., selon des personnes familières avec le projet. L’idée est de rendre les iPhones plus utiles lorsqu’ils sont, par exemple, allongés sur le bureau ou la table de chevet d’une personne.

Gurman ajoute que la nouvelle vue d’affichage sera capable de présenter des données telles que « les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications dans le style d’un écran de maison intelligente ». Il rapporte également que la fonctionnalité s’appuiera sur un fond sombre et un texte clair pour une lisibilité accrue.

Cela ressemble à une distinction claire entre l’expérience existante de l’écran de verrouillage permanent avec iOS 16. Vraisemblablement, l’expérience restera la même en orientation portrait. En ce qui concerne la prise en charge de l’orientation paysage, Apple a précédemment pris en charge une disposition d’écran d’accueil dédiée qui fait tout pivoter sur l’iPhone 6 Plus et similaire.

Les utilisateurs d’iPhone 14 Pro peuvent déjà configurer des widgets pour afficher ce type d’informations, mais iOS 17 semble pouvoir mieux tirer parti de l’espace disponible sur l’écran. iOS 17 sera la première mise à jour logicielle majeure pour iPhone depuis que la société a lancé un matériel d’affichage permanent avec iOS 16 et iPhone 14 Pro.

La nouvelle technologie d’affichage devrait rester exclusive à la gamme Pro avec l’iPhone 15 plus tard cet automne, bien que la conception et l’interface de Dynamic Island devraient arriver sur la gamme non Pro.

Apple a confirmé cette semaine que son discours d’ouverture annuel de la Conférence mondiale des développeurs aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :