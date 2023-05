MagicOS 7.1 est désormais officiel : ce sont les nouveautés qui arriveront sur votre mobile HONOR

La nouvelle version de la couche de personnalisation HONOR vient d’atterrir en France.

Le HONOR Magic5 Pro est l’un des premiers téléphones à recevoir MagicUI 7.1 / Image :

Profitant de l’arrivée en France du nouveau HONOR Magic Vs, son premier smartphone pliable lancé à l’échelle mondiale, la société chinoise a officialisé le lancement de MagicOS 7.1, la nouvelle version de son système d’exploitation basé sur Android, visant à améliorer l’expérience utilisateur lors de l’utilisation d’un des mobiles qui composent son catalogue.

C’est la version qui donne déjà vie aux modèles les plus récents de la marque, dont le Magic Vs lui-même et le Magic5 Pro que nous avons pu analyser récemment. Il est basé sur Android 13 et introduit une bonne poignée de fonctionnalités intéressantes que nous allons passer en revue.

Toute l’actualité de MagicOS 7.1

La nouvelle version du logiciel basé sur Android de HONOR introduit un tas de nouvelles fonctionnalités intéressantes, à commencer par la possibilité de créer des dossiers intelligents sur l’écran d’accueil du système, qui suggèrent des applications en fonction des habitudes d’utilisation de l’utilisateur.

D’autres fonctionnalités visant à améliorer la productivité des utilisateurs mobiles HONOR ont également été ajoutées, telles que la possibilité de connecter automatiquement plusieurs appareils entre eux pour faciliter les transferts de fichiers ou la visualisation des appels et des messages.

L’application Notes de HONOR a également été améliorée, ajoutant un nouveau geste pour mettre rapidement en surbrillance le texte d’une note. L’annotation sur les fichiers PDF, la synchronisation de l’audio et du texte et la collaboration entre plusieurs appareils sont également ajoutées.

Téléphones HONOR compatibles avec MagicOS 7.1

HONOR a déjà commencé le déploiement mondial de MagicOS 7.1 parmi les derniers appareils qui composent son catalogue. En plus des Magic5 Pro et Magic Vs, voici les appareils qui recevront la nouvelle version :

A partir de fin mai :

A partir de juin : HONNEUR 70 HONNEUR 50 HONOR 50 Lite HONOR Magic4 Lite

A partir de juillet : HONOR Magic5 Lite HONNEUR X7 HONNEUR X8



Il n’est pas clair s’il s’agit de la liste définitive des modèles, ou si d’autres sortis plus tôt seront ajoutés plus tard. Dans tous les cas, nous resterons attentifs à toute évolution liée au déploiement.

