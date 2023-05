La start-up américaine Figure lève 70 millions de dollars pour fabriquer un robot humanoïde

Une startup américaine nommée Figure, qui vise à créer des robots humanoïdes à usage général, a déclaré mercredi avoir levé 70 millions de dollars lors de son premier tour de table externe auprès d’investisseurs dirigés par Parkway Venture Capital. Les nouveaux fonds seront utilisés pour accélérer le développement et la production du premier humanoïde autonome de l’entreprise. Selon les rapports, ce nouveau produit devrait arriver sur le marché dans les mois à venir. La valeur de l’entreprise d’un an n’a pas été rendue publique, mais une source interne affirme qu’elle vaut plus de 400 millions de dollars. Brett Adcock, le fondateur et PDG de Figure, a investi ses propres 20 millions de dollars, avec Bold Ventures et Aliya Capital.

Robot humanoïde à usage général pour divers besoins

La société Figure basée à Sunnyvale, en Californie, cherche à créer un robot humanoïde à usage général pouvant fonctionner dans divers contextes. Le robot doit également être capable d’effectuer une gamme de tâches, de la vente au détail à l’entreposage. La société a déclaré qu’elle parlait maintenant d’options de vente avec des stores. Figure, selon Adcock, co-fondateur d’Archer Aviation, développe des robots polyvalents qui pourront éventuellement apprendre et interagir avec ce qui les entoure. Cela les distingue des autres entreprises de robotique comme Boston Dynamics et Amazon Robotics. Adcock a dit

«Nous pensons que les robots humanoïdes à usage général ont beaucoup plus de potentiel que les robots à usage unique… Le déploiement dans la main-d’œuvre peut aider à résoudre les pénuries de main-d’œuvre. De plus, au fil du temps, cela peut ouvrir la voie à l’élimination du besoin d’emplois dangereux et indésirables.

La prochaine vague de robots humanoïdes réalisables est en cours de construction. En ce moment, il y a une course entre les grands géants de la tech et les startups comme Figure. Par exemple, lorsque Tesla a lancé le prototype de robot humanoïde « Optimus » l’année dernière, Elon Musk, le PDG de la société, a promis que Tesla serait en mesure d’accepter des commandes pour le robot d’ici trois à cinq ans et de le vendre pour moins de 20 000 dollars.

Pour le moment, on ne peut pas dire si Figure réussira sa quête. Cependant, les nouveaux fonds qu’elle vient d’obtenir constituent un grand pas en avant. Nous devrons attendre et voir ce que l’entreprise apportera sur le marché.

