Nouveaux OPPO Reno10 et Reno10 Pro: la gamme haut de gamme économique d’OPPO est renouvelée à l’intérieur et à l’extérieur

OPPO a mis à jour sa série de smartphones haut de gamme la plus abordable avec trois nouveaux modèles.

L’arrière de l’OPPO Reno10 Pro+, le modèle haut de gamme de la famille Reno10

La famille OPPO Reno se démarque depuis plusieurs générations du reste des familles orientées vers le segment milieu de gamme des autres constructeurs en héritant des caractéristiques typiques des smartphones les plus chers de la marque. Pour cette raison, et parce qu’elle se renouvelle bien plus fréquemment que la grande majorité des séries présentes au catalogue de la marque.

Six mois seulement après le lancement de l’OPPO Reno9, la société chinoise a maintenant présenté la nouvelle génération de ses nouveaux appareils, composée de trois modèles différents qui introduisent des changements majeurs tant à l’extérieur qu’à l’intérieur : il s’agit de l’OPPO Reno10 , OPPO Reno10 Pro et OPPO Reno10 Pro+.

Série OPPO Reno10, toutes les informations

Série OPPO Reno 10 Caractéristiques OPPO Reno10 OPPO Reno 10 Pro OPPO Reno10 Pro+ Dimensions 162,4 × 74,2 × 7,58

180 grammes 163×74×7.68

186 grammes 162,9 × 74 × 8,2

194 grammes Filtrer 6,7 pouces Full HD + AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 950 nits OLED 1,5K de 6,74 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1400 nits OLED 1,5K de 6,74 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1400 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G MediaTek Dimension 8200 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go 16 GB 16 GB Système opératif ColorOS 13.1 basé sur Android 13 ColorOS 13.1 basé sur Android 13 ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go UFS 3.1 256/512 Go UFS 3.1 256/512 Go UFS 3.1 appareils photo arrière:

64 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Téléobjectif 32 Mpx avec zoom optique 2x

frontale:

32Mpx RVBW arrière:

50 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Téléobjectif 32 Mpx avec zoom optique 2x

frontale:

32Mpx RVBW arrière:

64 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique 3x

frontale:

32Mpx RVBW Batterie 4600 mAh avec une charge rapide de 80 W 600 mAh avec une charge rapide de 100 W 600 mAh avec une charge rapide de 100 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, émetteur infrarouge, USB Type C, NFC Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, émetteur infrarouge, USB Type C, NFC Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, émetteur infrarouge, USB Type C, NFC connectivité 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2

Il est possible de trouver quelques différences importantes entre les trois modèles qui composent cette gamme. L’OPPO Reno10 est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. De leur côté, les Reno10 Pro et Reno10 Pro+ intègrent un écran OLED de 6,74 pouces, avec une résolution légèrement supérieure et le même taux de rafraîchissement. La luminosité maximale que ces deux modèles peuvent atteindre est plus élevée, atteignant 1400 nits contre 950 nits pour le Reno10.

L’apparence physique des trois modèles est similaire, avec un dos en verre mat disponible en trois couleurs : bleu, noir, violet et or. Un module de caméra en forme de capsule est inclus dans une disposition verticale, où se trouvent les trois capteurs disponibles dans chacun des trois smartphones.

En ce sens, l’OPPO Reno10 Pro+ est le modèle le plus avancé au niveau photographique, intégrant un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels, un capteur Sony IMX355 de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et un téléobjectif avec un objectif périscope qui atteint un zoom optique 3x.

Pour sa part, l’OPPO Reno10 Pro partage le même appareil photo principal et le capteur derrière l’objectif ultra grand angle, mais remplace le téléobjectif par un avec zoom optique 2x. De plus, comme le modèle « Pro+ », il intègre le NPU MariSilicon X chargé d’améliorer le traitement de la photographie et de la vidéo grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle.

Dans le cas de l’OPPO Reno10, le système de caméra est similaire à celui du Reno10 Pro, puisque l’on retrouve un téléobjectif à deux grossissements et un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle. Cependant, son capteur principal devient un OmniVision de 64 mégapixels.

OPPO a voulu positionner le modèle le plus avancé de cette série sur le segment économique haut de gamme, et pour cela il a opté pour le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, associé à pas moins de 16 Go de mémoire RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne.

Une étape ci-dessous est le MediaTek Dimensity 8200 qui alimente l’OPPO Reno10 Pro, et enfin nous avons un Qualcomm Snapdragon 778G sous le capot du Reno10.

Prix ​​OPPO Reno10 et où les acheter

Pour l’instant, OPPO n’a lancé ses nouveaux smartphones qu’en Chine, et il n’est pas clair s’ils finiront par atteindre d’autres régions du monde au fil des mois.

Son prix dépend de la RAM choisie et de la configuration de stockage.

OPPO Reno10: à partir de 2499 yuans, environ 329 euros

OPPO Reno10 Pro: à partir de 3499 yuans, environ 461 euros

OPPO Reno10 Pro +: à partir de 3899 yuans, environ 514 euros

Les trois modèles sont déjà à retrouver dans la boutique en ligne officielle de la marque en Chine. Nous mettrons à jour cet article si de nouvelles informations concernant sa disponibilité sont confirmées à l’échelle mondiale.

