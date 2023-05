Si vous avez l’un de ces emplois, votre position n’est PAS en danger à cause de l’IA selon le créateur de ChatGPT

Les métiers manuels vont être les moins touchés par l’IA.

Sam Altman est le PDG d’OpenAI, créateurs de ChatGPT

Les doutes se font de plus en plus nombreux sur la pérennité de certains métiers qui semblent voués à disparaître du fait de l’arrivée de l’IA. Certains experts en technologie se sont déjà aventurés à théoriser à ce sujet, en fait Bill Gates a été clair avec les emplois qui peuvent disparaître. OpenAI elle-même, la société à l’origine de l’IA ChatGPT, a également évoqué les métiers qui vont disparaître.

Maintenant, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a théorisé quelles professions ne vont pas disparaître et la vérité est que cela a beaucoup de sens.

Les professions qui ne vont PAS disparaître par ChatGPT

Selon Jeux Vidéo, Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, a voulu préciser quels sont les métiers qui vont le moins ressentir l’irruption de l’IA. Pour le moment, ces emplois sont fondamentalement d’usine ou manuels, car les IA ne peuvent pas reproduire ce type de mouvement et pour le moment, elles ne sont que conversationnelles.

Travailleurs d’abattoirs et emballeurs de viande

aides-couvreurs

Assistants maçons, parpaings, tailleurs de pierre, carreleurs et marbriers

aides-menuisiers

Peintres, tapissiers, plâtriers et stucateurs

Aides-plombiers, plombiers, tuyauteurs et cuiseurs à vapeur

Athlètes sportifs et compétiteurs

Couvreurs dans l’industrie minière

Salon de coiffure

Opérateurs/opératrices de machines de pavage, de resurfaçage et de dressage

Coupeuses et sécateurs manuels

cuisiniers de restauration rapide

Coupe-viande, volaille et poisson

Fabricants de moules et de noyaux de fonderie

Installateurs et réparateurs de lignes électriques

Installateurs et réparateurs de vitres automobiles

plongeurs

Cimentiers et finisseurs de béton

Mécaniciens d’autobus et de camions et techniciens diesel

mécanique moto

Opérateurs de batteuse

Opérateurs d’extraction de pétrole et de gaz

Opérateurs de derricks pétroliers et gaziers

Comme on peut le voir, ce sont des travaux manuels ou dans lesquels l’utilisation du corps a une fonction fondamentale. C’est la raison pour laquelle il est impossible de perdre son emploi, puisque l’IA comme ChatGPT sont des modèles conversationnels, donc les seuls emplois qui sont en danger sont ceux plus intellectuels dans lesquels le travail est facilement reproduit sans prendre de risque. le vrai monde. C’est pourquoi des professions aussi diverses que les sportifs, les maçons ou les coiffeurs ne verront pas leur emploi mis en danger comme le font d’autres professions qui se limitent à être assis devant un ordinateur.

Évidemment, les IA en sont encore à leurs balbutiements donc aucune position n’est vraiment en danger. Au contraire, la plupart des tâches ne peuvent pas être effectuées par des IA car elles ont de sérieux problèmes pour donner des informations véridiques. Après quelques semaines d’utilisation, on se rend compte qu’à de nombreuses reprises l’IA invente l’information. Donc, pour l’instant, le domaine dans lequel l’IA peut vraiment être le plus utile est dans les moteurs de recherche et dans les tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de profondeur, car une fois qu’un peu de recherche est effectuée, les résultats sont généralement assez discutables.

