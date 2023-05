Il n’y a pas de meilleurs: ces écouteurs Sony baissent de prix et sont brutalement bons

Son haute résolution, suppression active du bruit et jusqu’à 24 heures d’autonomie dans ces écouteurs avec une remise de 100 euros.

La qualité de ces écouteurs Sony est très élevée, c’est une excellente opportunité de pouvoir les acheter pour près de 100 euros de moins.

Les Sony WF-1000XM4 sont les véritables rois du marché des casques sans fil TWS. Ils ont un son haute résolution, une suppression active du bruit qui fonctionne comme un charme, jusqu’à 24 heures d’autonomie et des fonctionnalités aussi utiles que la détection d’utilisation. Nous sommes face à l’occasion idéale de nous procurer ces Sony WF-1000XM4, puisque son prix passe de 279 euros à 182 euros sur Amazon dans le beau modèle blanc.

C’est près de 100 euros que vous économisez en achetant ces excellents écouteurs. On n’exagère pas quand on parle de leur qualité, on a pu analyser ces Sony WF-1000XM4 pendant quelques semaines et on a été totalement fasciné. Si vous avez Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer d’expédition et vous recevrez les écouteurs chez vous en quelques heures seulement. Pour 182 euros, vous pouvez également les acheter chez MediaMarkt, qui vous offre également la possibilité de les récupérer en store.

Les Sony WF-1000XM4 sont également en vente chez Ebay, bien qu’ici ils ne descendent qu’à 199 euros. En bref, Amazon et MediaMarkt sont les meilleurs stores pour obtenir ces écouteurs sans fil brutaux. Il est maintenant temps de connaître toutes ses fonctionnalités, allons-y.

Sony WF-1000XM4

Achetez le Sony WF-1000XM4 au meilleur prix

La section la plus pertinente de ces Sony WF-1000XM4 est le son, le principal auquel vous devez faire attention lors de l’achat d’un casque. Nos recommandés sont équipés de pilotes dynamiques de 6 millimètres qui prennent en charge les formats SBC, AAC et LDAC et la technologie DSEE Extreme. En pratique, tous ces éléments sont réunis pour offrir une qualité sonore premium, le WF-1000XM4 sonne très, très bien quel que soit le type de contenu que l’on diffuse : musique, podcasts, mémos vocaux, films, jeux…

Ils disposent également d’un processeur Sony V1 et d’une grande équipe de microphones responsables de la suppression active du bruit. Vous pouvez être tranquille si vous recherchez une bonne suppression du bruit, car ces Sony WF-1000XM4 réduisent le bruit autour de vous avec une grande précision. Vous pouvez les utiliser dans les transports en commun, à la bibliothèque ou au gymnase pour écouter du son sans distraction. En fait, ils font partie des meilleurs écouteurs antibruit sans fil.

Lorsque vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, activez simplement le son ambiant. Cet outil amplifie les sons autour de vous et peut être activé automatiquement lorsque vous parlez si vous configurez la fonction « Speak to Chat ». Les Sony WF-1000XM4 disposent également de la détection d’utilisation, un outil très utile qui arrête automatiquement la musique lorsque vous les retirez pour reprendre la lecture lorsque vous les mettez.

Nous sommes confrontés à l’un des meilleurs écouteurs sans fil du marché également en raison de sa conception, il est tout simplement spectaculaire. La finition des écouteurs et du boîtier est de haute qualité et empêche parfaitement les empreintes digitales. De plus, les écouteurs sont très confortables et l’étui se glisse parfaitement dans n’importe quelle poche. Au fait, gardez à l’esprit qu’ils ont une protection IPX4 contre l’eau et la poussière, vous pouvez les utiliser à l’extérieur ou pour faire du sport.

À l’extérieur de chaque écouteur se trouvent les commandes tactiles, très utiles pour contrôler la lecture sans avoir votre téléphone à côté de vous. Vous pouvez personnaliser l’utilisation de ces commandes depuis l’application Sony pour appareils mobiles, ce qui est très intéressant de par le nombre de fonctions qu’elle met à votre disposition. De plus, il est important de mentionner que les Sony WF-1000XM4 ont une connectivité Bluetooth 5.2, vous pouvez donc les connecter à une grande variété d’appareils (mobile, tablette, ordinateur, smart TV, etc.).

Sony WF-1000XM4

L’autonomie des protagonistes de l’offre varie selon que vous utilisez ou non la suppression du bruit. Nous vous recommandons de l’utiliser en raison de sa grande utilité, donc l’autonomie serait de 8 heures d’affilée et de 24 heures avec l’aide du boîtier de charge. Si vous vous passez de cet outil, vous pourrez profiter de 12 heures de musique en continu et de plus de 30 heures avec le boîtier. Il convient également de noter qu’en plus de la recharge par câble, le boîtier prend également en charge la recharge sans fil.

Comme vous l’avez vu, les Sony WF-1000Xm4 offrent une excellente qualité dans les différentes sections, c’est pourquoi ils constituent un achat idéal pendant de nombreuses années. Ils ont généralement un prix élevé, c’est donc l’occasion idéale de les acheter maintenant qu’ils descendent à 182 euros sur Amazon et MediaMarkt.

