Le nouveau mobile bon marché de Huawei possède l’une des plus grandes batteries du marché

La nouveauté de Huawei est un smartphone bon marché avec une énorme batterie. C’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Nova Y91.

Le Huawei Nova Y91 dans sa couleur argent, avec le module caméra doré

La série mobile Nova de Huawei a été renouvelée une fois de plus, cette fois avec un nouveau modèle destiné au milieu de gamme bon marché, qui se distingue pour équiper l’une des plus grandes batteries jamais vues dans un smartphone de marque. Avec pas moins de 7000 mAh de capacité, le Huawei Nova Y91 garantit une large autonomie, capable d’atteindre 29 heures d’utilisation.

Le nouveau terminal de la marque chinoise a également un design soigné, qui hérite de certaines fonctionnalités précédemment vues dans les smartphones les plus chers de Huawei. De même, on retrouve un grand écran qui avoisine les 7 pouces de diagonale et l’un des processeurs Qualcomm les plus récents.

Huawei Nova Y91, toutes les infos

Huawei Nova Y91 Caractéristiques Dimensions 171,6 x 79,9 x 8,9 mm

214 grammes Filtrer Écran ACL de 6,95 pouces

Résolution Full HD+ (2376 x 180 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 Go Système opératif EMUI 13 basé sur AOSP Stockage 128/256 Go appareils photo arrière:

50 Mpx principal ƒ/1.8

portrait 2 mégapixelsfrontale:

8MP Batterie 7000mAh

Charge rapide de 22,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

USB 2.0 Type-C

Dual SIM connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac

4G

GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/GALILEO/QZSS

La première chose qui attire votre attention sur l’appareil est sa conception, et pour plusieurs raisons. C’est un téléphone particulièrement grand, avec plus de 17 centimètres de haut et près de 8 centimètres de large. De plus, il pèse 214 grammes, ce qui en fait l’un des mobiles les plus lourds de son segment.

Une partie du blâme revient à son immense écran de 6,95 pouces de diagonale. Il s’agit d’un panneau LCD avec une résolution Full HD +, qui atteint un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Tout le corps de l’appareil est en plastique, et à l’arrière on trouve un module caméra circulaire entouré d’un anneau doré dans le style du Huawei Mate50 Pro.

Ce module intègre une caméra principale de 50 mégapixels capable de capturer des vidéos en résolution Full HD, et un capteur de 2 mégapixels pour capturer des informations de profondeur.

La caméra frontale est dissimulée à l’intérieur d’une encoche dans le plus pur style des iPhone d’Apple. Dans ce cas, oui, nous ne disposons pas d’une technologie similaire à Face ID, et nous devons nous contenter du lecteur d’empreintes digitales présent sur l’un des côtés du téléphone.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 680, une puce à huit cœurs composée de quatre Cortex-A73 capables d’atteindre une fréquence d’horloge de 2,4 GHz et de quatre autres Cortex-A53 atteignant 1,9 GHz.

L’appareil est disponible en deux configurations, dans les deux cas avec 8 Go de RAM, mais avec 128 ou 256 Go de stockage. Quelle que soit la variante choisie, nous profiterons d’une énorme batterie d’une capacité de 7000 mAh soutenue par un système de charge de 22,5 W.

Comme d’habitude, le nouvel appareil Huawei a EMUI 13 basé sur AOSP et sans services Google préinstallés.

Prix ​​​​Huawei Nova Y91 et où l’acheter

Bien que l’appareil soit déjà sur le site officiel de Huawei, la marque n’a pas encore révélé le prix, la date de sortie ou d’autres informations concernant la disponibilité de ce modèle.

Nous resterons attentifs aux mouvements de l’entreprise dans les semaines à venir, et nous mettrons à jour cet article dès que nous en aurons connaissance.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :