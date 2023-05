Ce Samsung Galaxy A de trois ans reçoit une mise à jour de sécurité majeure

La mise à jour de sécurité de mai arrive déjà sur les Samsung Galaxy A21 en Argentine avec la version du firmware A217MUBUADWE2.

Le dos du Samsung Galaxy A21s en blanc

Alors que nous entrons déjà dans la dernière ligne droite du mois de mai, Samsung a déjà mis à jour plus de 40 mobiles avec le dernier correctif de sécurité Android, dans lequel on trouve des modèles haut de gamme les plus récents aux terminaux de milieu de gamme sortis sur le marché il y a plusieurs années.

En fait, Samsung met à jour même les smartphones de plus de 2 ans qui ne recevront même pas Android 13 et une bonne preuve en est que la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2023 sur l’un de ces appareils. , le Samsung Galaxy A21s.

Le Samsung Galaxy A21s est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

Comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier la mise à jour Android de mai sur les Samsung Galaxy A21 en Argentine et il devrait s’étendre à d’autres marchés dans les semaines à venir.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité atteint les Galaxy A21 dans le pays sud-américain avec la version de firmware A217MUBUADWE2 et apporte avec elle le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 72 failles de sécurité, parmi lesquelles des problèmes dans le chargeur de démarrage et des vulnérabilités dans les modems Exynos. Parmi tous les problèmes de sécurité résolus par ce correctif, 6 sont critiques, 56 sont marqués comme étant d’importance élevée et les 10 restants sont de priorité modérée.

De même, ce nouveau correctif de sécurité corrige également quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Une fois cette mise à jour déployée dans le monde entier, vous pouvez vérifier qu’elle est déjà disponible en entrant dans le menu Paramètres de votre smartphone et en accédant à la section Mise à jour logicielle.

Dès lors, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy A21s avec le dernier correctif de sécurité Android en appuyant simplement sur le bouton Télécharger et installer.

