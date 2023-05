Bing sera désormais le moteur de recherche par défaut dans ChatGPT

Microsoft et OpenAI étendent leur collaboration, standardisent les plugins pour leurs services d’IA et annoncent que ChatGPT utilisera Bing comme moteur de recherche par défaut.

Bing devient le moteur de recherche par défaut pour ChatGPT. | Image d’Apple Insider

Les annonces concernant l’étroite collaboration entre Microsoft et OpenAI se poursuivent, qui nous ont d’abord fait dire au revoir à Cortana prématurément pour adopter Windows Copilot basé sur l’intelligence artificielle et nativement intégré à Windows 11, pour maintenant annoncer que parmi les nombreuses fonctionnalités de ChatGPT il sera intégré from et Bing comme moteur de recherche Internet par défaut.

Les collègues de Verge nous en ont parlé, nous informant littéralement que l’interopérabilité des plugins et des paramètres de recherche par défaut vont être la clé des prochaines étapes de Microsoft et OpenAI avec Bing et ChatGPT respectivement, qui convergent déjà dans une multitude de fonctions des deux services et continuera sur cette voie.

En fait, c’est qu’OpenAI commencera à utiliser Bing dans la recherche par défaut de ChatGPT, ce qui a été annoncé par le propre responsable du marketing grand public de Microsoft, Yusuf Mehdi :

Notre fantastique partenariat avec OpenAI est essentiel au progrès du nouveau Bing. À partir de maintenant, ChatGPT disposera d’un moteur de recherche intégré de classe mondiale, afin de fournir des réponses plus rapides et à jour en accédant à partir du Web.

Cette nouvelle fonctionnalité, en effet, est immédiatement implémentée pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, l’abonnement payant au chatbot le plus populaire du moment, étant activé « très bientôt » pour tous les utilisateurs du service gratuit via un plugin.

L’idée est que, tout comme Bing travaille avec GPT-4 lorsqu’il s’agit de nous fournir une expérience de chat, ce sera désormais ChatGPT qui inclura des données de recherche et Web dans ses réponses grâce au moteur de recherche de Microsoft, continuant ainsi à étendre son association . avec OpenAI au-delà d’un investissement d’un million de dollars dans l’entreprise.

De plus, sur la base de l’accord conclu, Microsoft s’engage à utiliser la même norme qu’OpenAI utilise pour ChatGPT, permettant une interopérabilité complète entre les plugins pour Bing Chat, la plate-forme Copilot et ChatGPT.

Mais parle-t-on de standardisation ? Est-ce que quelque chose change dans l’industrie?

